哈瑪斯：擬釋70人質 換以色列5天停火

哈瑪斯13日表示，準備釋放70名婦女和兒童人質，換取以色列停火5天。（路透）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 13日表示，他們告訴卡達調解方，稱準備釋放70名婦女和兒童人質，換取以色列 停火5天。

路透報導，哈瑪斯旗下的卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassem Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）在Telegram頻道發出一段錄音檔表示，「停火應該包含全面停火，並允許加薩 走廊各處都有援助和人道主義救援。」並指責以色列迴避、拖延擬定協議。

此外，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，統治加薩走廊（Gaza Strip）長達16年的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas），已經失去對於當地的掌控。另外，加薩已有23家醫院（約三分之二）停止運作。

中央社引述法新社報導，葛朗特指出：「哈瑪斯已經失去對於加薩的掌控，恐怖分子正往南方逃去，平民正在劫掠哈瑪斯的基地。」但他沒有提供證據佐證此番說法。

以色列各大電視台播放的畫面中，葛朗特還說：「他們不再對（哈瑪斯）政府有信心了。」

加薩走廊的哈瑪斯政府聲稱，以色列與哈瑪斯武裝分子持續超過五周的戰鬥後，加薩走廊的死亡人數在今天達到1萬1240人。他們還提到，死者當中有4630位孩童和3130名婦女，另外約有2萬9000人受傷。

另外，因為以色列空中和地面持續轟炸，造成加薩走廊的醫院被團團包圍。巴勒斯坦衞生部長凱拉12日晚表示，目前加薩地帶35家醫院中，已有23家完全停止運作，其中加薩北部所有醫院已經停止服務。由於襲擊、停電以及燃料、藥物和醫療用品耗盡，數以百計病人和傷者正面臨死亡威脅，在加薩最大的西法醫院，過去三天內已有32人喪生。

以色列國防部長葛朗特（中）表示，哈瑪斯已經失去對於加薩的掌控。（取材自以色列國防部）

西法醫院院長薩爾米亞表示，該院由於電力匱乏，所有手術室目前已完全停用，來到醫院的傷病者只能得到初步急救。

除了西法醫院情況危急，蘭提西醫院和土耳其醫院的3000名腫瘤患者也正面臨死亡威脅。同時由於無法得到醫療服務，加薩地帶的所有孕婦都處於危險中。

巴勒斯坦聖城報報導，加薩地帶北部的阿德萬醫院院長表示，該院的發電機已關閉，多個科室已停止工作。醫院內目前還有5000多名流離失所者，他們都無法離開醫院。

另據央廣報導，一名港口官員表示，一艘載有野戰醫院物資的土耳其船隻今天抵達埃及阿里什（El-Arish）港，這處港口靠近飽受戰爭蹂躪的加薩走廊的拉法（Rafah）邊境口岸。

根據以色列官員，這是自10月初爆發以哈戰爭以來，第一艘抵達埃及的這類援助船隻。

一名土耳其衛生官員表示，這艘貨船上載有「用於建立8個野戰醫院的物資、發電機和救護車」。安卡拉已請求開羅批准在阿里什設置野戰醫院。阿里什距離拉法邊界口岸約40公里，並且這處口岸也是外界通往加薩、唯一不受以色列控制的過境點。