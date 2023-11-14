日最大軍演 聯美動員逾4萬人 戰機起降民用機場

日本陸海空自衛隊與駐日美軍共動員逾4萬人，11月10日起至20日在日本全國舉行最大規模的聯合演習。（取材自Ｘ平台）

日本 陸海空自衛隊11月10日至20日於日本全國各地，展開最大規模聯合演習，地點包含與那國島、奄美大島等地區，且會利用平時不會使用的民用機場，進行戰鬥機起降等訓練。主要是設定在北韓 和中國威脅下，自衛隊基地遭攻擊時，能順利轉用民間設施以加強持久作戰能力。

朝日新聞報導，今年度的自衛隊統合演習欲提升並維持聯合運用能力，自衛隊派出3萬800人、3500輛車、20艘艦艇、210架飛機之外，約1萬200名美軍也加入演習，為史上最大規模聯合演習。

根據防衛省統合幕僚監部網站，演習期間會使用民用機場、港灣，地點包含川崎市、柏崎市、御前崎市、奄美市、奧尻町、與那國町等地。

南日本新聞報導，航空自衛隊的戰鬥機則為了因應設想無法使用沖繩縣那霸機場的狀況，首度在鹿兒島縣的奄美機場、德之島機場進行連續起降訓練。

鑒於中國不斷增強的飛彈能力，美軍正在深化分散部隊至島嶼應戰的戰略。

演習地點包括全國各地自衛隊及駐日美軍基地，以及神奈川縣川崎市、新潟縣柏崎市、靜岡縣御前崎市、佐賀縣唐津市，長崎縣的佐世保市、諫早市、對馬市、壹岐市，鹿兒島縣奄美市、大和村、德之島町、天城町、伊仙町，北海道奧尻町、青森縣東通村、福島縣楢葉町、茨城縣東海村及沖繩縣與那國町等地，範圍遍及全國各地。