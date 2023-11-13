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加拿大「時裝大亨」被判4項性侵罪 80年代起侵犯多名女子

中通社／香港13日電
加拿大82歲前時裝大亨尼加德涉嫌在1980年代末至2005年左右，侵犯了5名女性。(美聯社)
加拿大82歲前時裝大亨尼加德涉嫌在1980年代末至2005年左右，侵犯了5名女性。(美聯社)

加拿大「時尚大亨」彼得·尼加德(（Peter Nygard）)12日在多倫多被法庭裁定犯有4項性侵犯罪。　　

現年82歲的尼加德被指控曾經在其位於多倫多市中心辦公室的私人臥室套房內侵犯了5名女性。案件發生的時間為上世紀80年代末至2005年左右。

法庭陪審團經過6周庭審後對尼加德被訴的多項罪名作出裁決。除判決4項性侵犯罪成立外，法庭同時裁定其中一項性侵犯罪和一項強制監禁罪罪名不成立。　

尼加德最初在多倫多受到8項性侵犯罪和3項強制監禁罪指控。但在陪審團遴選開始時，其中5項指控被撤銷。　　尼加德的辯護律師表示，正在考慮是否會上訴。　　

此外，尼加德還在加拿大魁北克省、曼尼托巴省和美國紐約面臨一系列訴訟。其中，他在紐約面臨包括串謀敲詐勒索、以賣淫為目的運送未成年人以及通過武力、欺詐或脅迫進行性販運等罪名在內的9項指控。　　

他於2020年12月在溫尼伯被執法部門依據加拿大《引渡法》拘捕。尼加德及其律師目前正在爭取避免被引渡到美國。　　

尼加德出生在芬蘭，年少時隨父母移民加拿大。他於1967年在加拿大中部城市溫尼伯創立其時裝公司並逐漸建立了自己的影響力，旗下生產多個品牌的女裝。2020年，其公司被指控涉入性販運案，尼加德因而卸任董事長之職。公司隨後申請破產並進入破產管理程序。

加拿大 性侵 破產

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