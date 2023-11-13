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印度排燈節 點亮220萬盞油燈 動用無人機計算

編譯中心／綜合12日電
印度迎接年度最盛大節慶排燈節，聖城阿尤德亞動員2萬5000名志工，在河堤點亮超過220萬盞油燈，刷新去年創下的金氏世界紀錄。(美聯社)
印度迎接年度最盛大節慶排燈節，聖城阿尤德亞動員2萬5000名志工，在河堤點亮超過220萬盞油燈，刷新去年創下的金氏世界紀錄。(美聯社)

印度迎接年度最盛大節慶排燈節，聖城阿尤德亞（Ayodhya）動員2萬5000名志工，在河堤點亮超過220萬盞油燈，刷新去年創下的金氏世界紀錄。

12日是印度排燈節（Diwali），阿尤德亞城發展署在循例於排燈節前夕在河堤舉辦點燈活動，今年有2萬5000名志工參與，擺放並點燃油燈222萬3000盞，比去年紀錄多出將近64萬7000盞。

金氏世界紀錄工作人員到場認證，以無人機計算了油燈的數量，確認刷新紀錄。

阿尤德亞城距新德里約688公里，神明下凡的古印度英雄羅摩（Rama）據信在這出生，因而成為聖城。自2017年開始，這座城市每年都會舉辦在河堤點燈的活動，油燈數量也從一開始的17萬1000盞，擴增到現今的規模。

根據印度陰曆，排燈節是在第8個月的第15天。這一天，印度教信徒根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana）典故，家家戶戶張燈結綵，並以陶土容器裝油點燈放在門口，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡、知識擊敗無知」。

印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）透過社群平台X祝福民眾佳節快樂，並表示一盞燈可以照亮許多盞燈。人類同樣可以透過與有需要的人分享，為他們的生活帶來幸福和歡樂。

由於排燈節正值冬天將至之際，德里鄰省農民為換耕而焚燒稻稈，加上街友焚燒木柴或廢棄輪胎取暖，導致空氣品質極差。但得力於政府勸導民眾勿燃放爆竹，加上前天意外下雨，讓德里罕見度過一次空氣品質較佳的排燈節。

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