燃料耗盡停電 加薩醫院變太平間？ 5早產兒、7重症不治

以軍準備於12日撤走加薩走廊北部的西法醫院（Al-Shifa Hospital）的嬰兒，但巴勒斯坦官員說，醫院附近正激戰，數十名嬰兒面臨危險。（路透）

以色列 軍隊和哈瑪斯 之間的激烈戰鬥導致數千人受困加薩 醫院，醫務人員和援助人員今天警告，戰事若不暫停，患者將在受損的設施中死亡。以色列軍方表示，以軍準備於今天撤走加薩走廊（Gaza Strip）最大醫院西法醫院的嬰兒，因燃料耗盡的加薩走廊西法醫院已有5名早產兒、7名重症病患不治，數十名嬰兒面臨危險。無國界醫生組織（Doctors Without Borders）警告：「如果不立刻停火，醫院將變成太平間。」

哈瑪斯集團（Hamas）統治的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部次長黎希（Youssef Abu Rish）說：「我們擔心到早上（死亡）總數會進一步升高。」

電視影像顯示，明亮的照明彈照亮加薩市夜空，爆炸聲在整座城市迴盪，以色列的空中和地面行動把戰火帶到了重要的醫療設施。

無國界醫生組織今天警告：「如果不立刻透過停火來阻止流血，或至少對患者進行醫療疏散，這些醫院將變成太平間。」

加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）表示，醫院「已被團團包圍，附近正在進行轟炸」，「醫療團隊無法工作，數十具遺體也無法處理或掩埋」，醫院的心臟科病房已遭到摧毀。

無國界醫生組織的外科醫生歐貝德（Mohammed Obeid）表示，醫院內約600名術後患者、37到40名嬰兒和17名加護病房患者沒有水、電、食物或網路。無國界醫生組織則警告：「如果不立刻透過停火來阻止流血，或至少對患者進行醫療疏散，這些醫院將變成太平間。」

在加薩走廊北部貝特拉希亞（Beit Lahiya）的印尼醫院（Indonesian Hospital），有一位男嬰名叫蘇貝（Mosab Subeih），他在以色列飛彈擊中的民房中被救出。男嬰頭部受到直接傷害，由於停電，無法進行手術。加薩第二大醫院聖城醫院（Al-Quds Hospital）已用盡燃料，再也無法運作，醫護人員仍試圖在缺電情況下治療病人。

以哈戰爭以來，以色列已1200人死亡，其中大部分是平民，以色列請出考古學家助辨識，運用數十年來「在考古挖掘中辨識最小塊骨頭碎片」的經驗，來找出在哈瑪斯攻擊中遇難者的遺骸。