以色列爆示威潮籲停火 法18萬多人遊行譴責反猶太

英國衛報和紐約時報報導,以色列 當地時間11日晚間,成千上萬抗議者聚集首都特拉維夫表達反戰訴求,呼籲國防軍停火並要求釋放人質,這是以巴衝突爆發至今,以色列最大規模的示威潮;法國18萬多人加入國會議員的遊行行列,譴責法國在加薩 走廊衝突期間飆升的反猶太 主義行徑。

抗議民眾連續兩周聚集特拉維夫軍方總部外,表達對政府處理200多名人質的作法感到失望,同時疾呼政府儘快採取更多措施解救人質。

社群影片可見示威者手持人質照片,並且高舉「以色列停火」、「戰爭之下無贏家」、「和談是唯一的解決之道」等標語。

遭到哈瑪斯在內的巴勒斯坦武裝團體俘虜的人質包括平民、士兵、孩童、老年人和患者;至今共四名人質獲釋,以及一名遭挾的以色列士兵獲救。

儘管美國和卡達極力斡旋,目前卻尚未達成任何協議。本月8日,紐時曾報導以色列和哈瑪斯幾乎談妥在10月底釋放最多50名人質,可是以軍在10月27日展開地面入侵,導致交涉破局。

路透報導,包括法國總理柏納(Elisabeth Borne)、兩位前總統歐蘭德(Francois Hollande)和沙柯吉(Nicolas Sarkozy)在內的政治人物引領反猶太主義遊行,民眾高舉寫著「為了這個共和國,對抗反猶太主義」布條。總統馬克宏(Emmanuel Macron)不出席遊行的決定遭到部分政治人物批評,他發表公開信支持遊行,內容譴責「令人無法接受、肆無忌憚的反猶太主義復興」。

馬克宏近日呼籲加薩走廊停火,包括受訪時表達反以色列轟炸的立場,雖獲左派法國政治人物歡迎,卻遭以色列總理內唐亞胡指責。

