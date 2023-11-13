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以色列爆示威潮籲停火 法18萬多人遊行譴責反猶太

編譯中心／綜合12日電
當地時間11日晚間，成千上萬抗議者聚集特拉維夫軍方總部外表達反戰訴求，呼籲國防軍停火並要求釋放人質，這是以巴衝突爆發至今，以色列最大規模的示威潮。(路透)
當地時間11日晚間，成千上萬抗議者聚集特拉維夫軍方總部外表達反戰訴求，呼籲國防軍停火並要求釋放人質，這是以巴衝突爆發至今，以色列最大規模的示威潮。(路透)

英國衛報和紐約時報報導，以色列當地時間11日晚間，成千上萬抗議者聚集首都特拉維夫表達反戰訴求，呼籲國防軍停火並要求釋放人質，這是以巴衝突爆發至今，以色列最大規模的示威潮；法國18萬多人加入國會議員的遊行行列，譴責法國在加薩走廊衝突期間飆升的反猶太主義行徑。

抗議民眾連續兩周聚集特拉維夫軍方總部外，表達對政府處理200多名人質的作法感到失望，同時疾呼政府儘快採取更多措施解救人質。

社群影片可見示威者手持人質照片，並且高舉「以色列停火」、「戰爭之下無贏家」、「和談是唯一的解決之道」等標語。

遭到哈瑪斯在內的巴勒斯坦武裝團體俘虜的人質包括平民、士兵、孩童、老年人和患者；至今共四名人質獲釋，以及一名遭挾的以色列士兵獲救。

儘管美國和卡達極力斡旋，目前卻尚未達成任何協議。本月8日，紐時曾報導以色列和哈瑪斯幾乎談妥在10月底釋放最多50名人質，可是以軍在10月27日展開地面入侵，導致交涉破局。

路透報導，包括法國總理柏納（Elisabeth Borne）、兩位前總統歐蘭德（Francois Hollande）和沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在內的政治人物引領反猶太主義遊行，民眾高舉寫著「為了這個共和國，對抗反猶太主義」布條。總統馬克宏（Emmanuel Macron）不出席遊行的決定遭到部分政治人物批評，他發表公開信支持遊行，內容譴責「令人無法接受、肆無忌憚的反猶太主義復興」。

馬克宏近日呼籲加薩走廊停火，包括受訪時表達反以色列轟炸的立場，雖獲左派法國政治人物歡迎，卻遭以色列總理內唐亞胡指責。

對抗反猶太主義，巴黎民眾周末加入國會議員的遊行行列，總理柏納等人引領遊行隊伍。(...
對抗反猶太主義，巴黎民眾周末加入國會議員的遊行行列，總理柏納等人引領遊行隊伍。(Getty Images)

以色列 猶太 加薩

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