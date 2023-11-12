蘇納克13日外交政策演說 將強調價值觀重要性

英國首相蘇納克倫敦時間13日晚間將發表年度外交政策演說，期間將強調「價值觀」在英國對外政策的重要性。（英國首相府提供）

英國首相蘇納克倫敦時間13日晚間將發表年度外交政策演說，除了觸及持續中的俄烏戰爭與以巴衝突，也將強調「價值觀」在英國對外政策的重要性。

蘇納克（Rishi Sunak）將在倫敦金融城市長晚宴發表演說，出席人士包括各國外交官、相關領域專家、商業領袖等。

英國預計明年舉行國會大選，13日可能將是去年10月上任的蘇納克此次首相任內最後一場年度外交政策演說。首相府預告，蘇納克將回顧英國在2023年與不同國家在安全防衛、貿易等領域建立的新夥伴關係，並將稱2023年是英國對外政策近來「重要性數一數二」的一年。

首相府指出，蘇納克將強調，儘管英國對國家利益與安全一向就事論事、堅定明確，英國的現實主義（realism）也包含價值觀，而現在正是必須採取清晰道德立場的時候。

蘇納克將提到，切勿讓過去的教條、妄加假設以及既有結構阻礙更強健的國際體系與更光明的未來發生。英國將持續為對的事挺身而出，展現英國信奉的價值觀終將獲勝。

首相府列舉過去一年英國幾個具指標意義的重要對外作為，包括與歐盟達成有助解決英國脫歐後與北愛爾蘭貿易問題的「溫莎架構」（Windsor Framework）協議，發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR23），與美國、澳洲共同宣布「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）全球最先進核動力潛艦造艦案的執行規劃。

在印太區域，英國與日本及新加坡多管齊下強化戰略夥伴關係，英國並於7月簽署標誌正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的議定書，成為第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家與非創始經濟體。

在新興科技領域，英國本月稍早率先主辦全球人工智慧（AI）安全峰會，讓各國政府官員與企業領袖齊聚一堂，就AI的風險與應對準則達成共識。

蘇納克將在演說指出，過去一年簽署的各項協定、建立的各樣聯盟在在顯示英國主動採取行動、形塑世界的意願，無論遭逢何種挑戰、威脅。

蘇納克將強調英國在北大西洋公約組織（NATO）、國際應對中東危機，以及支援烏克蘭對抗俄羅斯 侵略所扮演的領導角色，藉以凸顯價值觀如何驅動英國的對外政策。

關於中東情勢，蘇納克將重申，英國數十年來支持以色列 與巴勒斯坦 作為兩個主權獨立國家並存的「兩國方案」，現在必須促使它成真。他將對英國在中東的友人以及英國國內相關社群承諾，英國將加倍努力達成「兩國方案」相關目標。

首相府一名發言人10日回應外籍媒體提問表示，英國支持以色列自我防衛的權利，但所有衝突方都必須遵循國際人道法。加薩（Gaza）地區應由具存續可能、可有效治理的巴勒斯坦當局接管；英國譴責以色列多年來非法占領約旦河西岸（West Bank）土地、擴充屯墾區，以及當地巴勒斯坦平民遭攻擊的事件，相關意見皆已向以方傳達。

蘇納克去年11月在上任以來第一場年度外交政策演說中聚焦俄羅斯與中國，同樣觸及英國對外政策的價值觀內涵，以及印太區域的重要性。

他當時提到，英國必須勇於直面競爭者，但憑藉的不該是「誇誇其談，而是強健的務實原則」，「炒短線或一廂情願都不足以成事」。