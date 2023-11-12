我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街 馬克宏沒出席

內唐亞胡接連上美國媒體 爭取支持

蘇納克13日外交政策演說 將強調價值觀重要性

中央社／倫敦12日專電
英國首相蘇納克倫敦時間13日晚間將發表年度外交政策演說，期間將強調「價值觀」在英國對外政策的重要性。（英國首相府提供）
英國首相蘇納克倫敦時間13日晚間將發表年度外交政策演說，期間將強調「價值觀」在英國對外政策的重要性。（英國首相府提供）

英國首相蘇納克倫敦時間13日晚間將發表年度外交政策演說，除了觸及持續中的俄烏戰爭與以巴衝突，也將強調「價值觀」在英國對外政策的重要性。

蘇納克（Rishi Sunak）將在倫敦金融城市長晚宴發表演說，出席人士包括各國外交官、相關領域專家、商業領袖等。

英國預計明年舉行國會大選，13日可能將是去年10月上任的蘇納克此次首相任內最後一場年度外交政策演說。首相府預告，蘇納克將回顧英國在2023年與不同國家在安全防衛、貿易等領域建立的新夥伴關係，並將稱2023年是英國對外政策近來「重要性數一數二」的一年。

首相府指出，蘇納克將強調，儘管英國對國家利益與安全一向就事論事、堅定明確，英國的現實主義（realism）也包含價值觀，而現在正是必須採取清晰道德立場的時候。

蘇納克將提到，切勿讓過去的教條、妄加假設以及既有結構阻礙更強健的國際體系與更光明的未來發生。英國將持續為對的事挺身而出，展現英國信奉的價值觀終將獲勝。

首相府列舉過去一年英國幾個具指標意義的重要對外作為，包括與歐盟達成有助解決英國脫歐後與北愛爾蘭貿易問題的「溫莎架構」（Windsor Framework）協議，發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR23），與美國、澳洲共同宣布「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）全球最先進核動力潛艦造艦案的執行規劃。

在印太區域，英國與日本及新加坡多管齊下強化戰略夥伴關係，英國並於7月簽署標誌正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的議定書，成為第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家與非創始經濟體。

在新興科技領域，英國本月稍早率先主辦全球人工智慧（AI）安全峰會，讓各國政府官員與企業領袖齊聚一堂，就AI的風險與應對準則達成共識。

蘇納克將在演說指出，過去一年簽署的各項協定、建立的各樣聯盟在在顯示英國主動採取行動、形塑世界的意願，無論遭逢何種挑戰、威脅。

蘇納克將強調英國在北大西洋公約組織（NATO）、國際應對中東危機，以及支援烏克蘭對抗俄羅斯侵略所扮演的領導角色，藉以凸顯價值觀如何驅動英國的對外政策。

關於中東情勢，蘇納克將重申，英國數十年來支持以色列巴勒斯坦作為兩個主權獨立國家並存的「兩國方案」，現在必須促使它成真。他將對英國在中東的友人以及英國國內相關社群承諾，英國將加倍努力達成「兩國方案」相關目標。

首相府一名發言人10日回應外籍媒體提問表示，英國支持以色列自我防衛的權利，但所有衝突方都必須遵循國際人道法。加薩（Gaza）地區應由具存續可能、可有效治理的巴勒斯坦當局接管；英國譴責以色列多年來非法占領約旦河西岸（West Bank）土地、擴充屯墾區，以及當地巴勒斯坦平民遭攻擊的事件，相關意見皆已向以方傳達。

蘇納克去年11月在上任以來第一場年度外交政策演說中聚焦俄羅斯與中國，同樣觸及英國對外政策的價值觀內涵，以及印太區域的重要性。

他當時提到，英國必須勇於直面競爭者，但憑藉的不該是「誇誇其談，而是強健的務實原則」，「炒短線或一廂情願都不足以成事」。

巴勒斯坦 以色列 俄羅斯

上一則

對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街 馬克宏沒出席

下一則

德國總理蕭茲：反對加薩「立即」停火

延伸閱讀

阿拉伯和穆斯林領袖抨擊以色列 立場力道有別

阿拉伯和穆斯林領袖抨擊以色列 立場力道有別
遭攻擊後屍橫遍野…以色列請考古學家助辨識 和平常挖掘相比令人鼻酸

遭攻擊後屍橫遍野…以色列請考古學家助辨識 和平常挖掘相比令人鼻酸
中東國家聚沙國 伊朗倡與以色列斷交

中東國家聚沙國 伊朗倡與以色列斷交
美以分歧 以總理反對自治政府接管加薩 美示警勿再占領

美以分歧 以總理反對自治政府接管加薩 美示警勿再占領

熱門新聞

以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37
保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00

超人氣

更多 >
中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案
新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會