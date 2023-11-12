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逃離一場戰爭又經歷一場 烏克蘭難民再次面臨戰火威脅 從以色列返國

中央社／基輔12日綜合外電報導
去年俄羅斯全面入侵後，一些烏克蘭人決定逃離戰爭，舉家搬到以色列開始新生活。然而，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲，使他們再次面臨戰爭威脅。圖為從以色列斯德羅特看到，加薩走廊北部的建築物被摧毀。（歐新社）
去年俄羅斯全面入侵後，一些烏克蘭人決定逃離戰爭，舉家搬到以色列開始新生活。然而，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲，使他們再次面臨戰爭威脅。圖為從以色列斯德羅特看到，加薩走廊北部的建築物被摧毀。（歐新社）

去年俄羅斯全面入侵後，一些烏克蘭人決定逃離戰爭，舉家搬到以色列開始新生活。然而，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲，使他們再次面臨戰爭威脅。

法新社報導，烏克蘭女子柯契娃（Tetiana Kocheva）在俄國入侵後，逃離她在烏國東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）的家，前往鄰近加薩走廊（Gaza Strip）的以色列沿海城鎮阿什克隆（Ashkelon）避難。

柯契娃的丈夫過去曾在以色列工作，她認為將3個孩子帶到那裡，會保證他們能生活在和平中，遠離俄國的攻擊。

但哈瑪斯（Hamas）接著在10月7日突襲以色列，引發一場造成數以千人死亡的戰爭。如同其他數千名烏克蘭難民一般，柯契娃再次從戰爭逃離。39歲的柯契娃表示：「如果我被殺害，那至少是在我的祖國。」

俄國去年2月入侵烏克蘭時，柯契娃在哈爾科夫一座地下室躲藏了10天，該城市差點被俄軍攻陷。5個月後，柯契娃一家前往以色列，在距離加薩走廊約10公里的阿什克隆開始新生活

在哈瑪斯突襲造成以色列約1200人喪生期間，她覺得自己必須離開。她說：「我的手開始顫抖，我經歷了自己國家發生（戰爭）時一樣的感覺。」

以色列接著在加薩走廊發起軍事行動，哈瑪斯表示，至今已有超過1萬1000人喪生。

柯契娃再次睡在庇護所，讓她回想起無休止的警報聲和爆炸聲。她決定自己必須逃離。返回哈爾科夫前，柯契娃一家被疏散到以色列中部住了幾天。

戰爭仍是在哈爾科夫生活的一部分。雖然這座城市牢牢地控制在烏克蘭人手中，當地還是經常遭到俄軍攻擊。警報聲仍是生活常態。

但對柯契娃來說，回到家裡是種解說。她表示：「這是我的故鄉、我的國旗，我不知道如何表達，但我很高興。」

根據基輔當局，約有4000名烏克蘭人在哈瑪斯的突襲後離開以色列。

烏克蘭女子索科洛夫絲卡（Oksana Sokolovska）坐在她位於基輔第聶伯河（Dnipro River）彼岸的辦公室說道，當她逃離俄國侵略前往以色列時，她曾認為以色列是「世界上最安全的國家」。

如同許多帶著孩子的女性，39歲的律師索科洛夫絲卡去年在戰爭開始時，和她的3個孩子離開了烏克蘭。她說：「我沒有權利拿他們的性命冒險。」

由於她會說希伯來語，她選擇以色列作為目的地，並在鄰近特拉維夫（Tel Aviv）的里雄萊錫安（Rishon LeZion）定居。

但她和孩子們10月7日再次躲進避難所。她再次迅速決定離開以色列。索科洛夫絲卡告訴法新社：「離開一場戰爭，然後進入另一場戰爭是很艱辛的。」

在俄國全面入侵烏克蘭近兩年之際，索科洛夫絲卡說：「基輔現在的情況比在以色列更加平靜，這是我回來的唯一原因。」

以色列 烏克蘭 哈瑪斯

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