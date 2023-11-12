澳洲宣傳與吐瓦魯安全協議 對抗中國在太平洋地區擴大的勢力

澳洲外交部長黃英賢今天表示，澳洲與吐瓦魯簽署的安全和移民協議，顯示澳洲是一個「真正和可靠」的區域合作夥伴。圖為澳洲總理艾班尼斯（左）和吐瓦魯總理拿塔諾庫克群島握手。（美聯社）

澳洲 外交部長黃英賢今天表示，澳洲與吐瓦魯簽署的安全和移民 協議，顯示澳洲是一個「真正和可靠」的區域合作夥伴；澳洲正尋求對抗中國在太平洋地區的影響力。

路透報導，澳洲前天宣布提供太平洋小國吐瓦魯（Tuvalu）安全保障以因應軍事挑釁，並保護其免受氣候變遷 影響，促進移民成長。

澳洲作為美國盟友，持續努力在中國崛起的背景下鞏固其在太平洋地區的地位。中國最近將與索羅門群島的關係升級為「全面戰略夥伴」。

黃英賢談到與吐瓦魯的協議時向澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）表示：「這是澳洲向（太平洋）地區和吐瓦魯表明，我們是一個真正和可靠的合作夥伴，當我們說自己是太平洋大家庭的一員時，我們是認真的。」

當被問及與吐瓦魯的協議是否與中國在太平洋地區的活動有關時，黃英賢說：「我們認識到生活在一個競爭更加激烈的地區，我們必須更加努力，才能成為首選合作夥伴，我們知道這一點。」

根據澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）在庫克群島（Cook Islands）宣布的協議，澳洲也將檢視吐瓦魯與其他國家的安全協定。

艾班尼斯稱此為澳洲與太平洋島國之間最重要的協議，「當吐瓦魯提出基於安全的任何軍事援助請求時，澳洲保證予以支持」。

吐瓦魯僅有約1萬1000人口，是台灣的13個正式邦交國之一。中國正在太平洋地區擴張勢力。

吐瓦魯由澳洲和夏威夷之間的9個低窪島嶼組成，是世界上受氣候變遷影響最嚴重的國家之一，長期以來一直引起國際社會對此議題的關注。