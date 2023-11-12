遭攻擊後屍橫遍野…以色列請考古學家助辨識 和平常挖掘相比令人鼻酸

10月之後，以色列文物局的考古學家團隊把他們的技能，用於尋找和辨識10月7日哈瑪斯血腥攻擊中的受害者。圖為以色列士兵幫助以色列古物管理局的考古學家篩選以色列南部尼爾奧茲基布茲內被燒毀的住宅的灰燼，以識別在哈馬斯武裝分子襲擊中失踪的居民。（Getty Images）

阿賈米對（Moshe Ajami）人類遺骸並不陌生，他處理過的骨頭和牙齒碎片就算沒有幾千年、也有幾世紀的歷史；但那都是10月之前的故事了。

10月之後，他與以色列 文物局（Israel Antiquities Authority）的考古學家團隊，把他們的技能，用於尋找和辨識10月7日哈瑪斯 血腥攻擊中的受害者。

儘管與他們過去使用的技術並無二致，但與平常的挖掘相比，這項任務似乎更讓人鼻酸。

職業考古學家兼以色列文物局副主任阿賈米說：「我們需要進入被燒毀的房屋，開始進行考古工作。考古通常是在田園環境中，在戶外，我們挖掘文物，每個人都微笑的工作。」

攻擊發生後的數週內，醫護人員、警察和專門收集人體遺骸的以色列組織「札卡」（Zaka）視察了以色列南部城鎮和集體農場（Kibbutz）的破壞情況。

但哈瑪斯攻擊規模非常大，造成約1200人死亡，其中大部分是平民，為辨識工作帶來莫大挑戰。

阿賈米說：「軍隊中有人認為邀請以色列文物局是好主意，以色列文物局的專長是尋找人類遺骸，包括被燒毀的骨骼。」

考古學家首先被叫到卡法阿扎（Kfar Aza），這是一個緊鄰加薩 走廊、遭到哈瑪斯攻擊的以色列社區。

阿賈米在以色列文物局總部接受法新社採訪時表示，他們透過檢查土壤和灰燼，運用數十年來「在考古挖掘中辨識最小塊骨頭碎片」的經驗，來找出在哈瑪斯攻擊中遇難者的遺骸。