遭攻擊後屍橫遍野…以色列請考古學家助辨識 和平常挖掘相比令人鼻酸
阿賈米對（Moshe Ajami）人類遺骸並不陌生，他處理過的骨頭和牙齒碎片就算沒有幾千年、也有幾世紀的歷史；但那都是10月之前的故事了。
10月之後，他與以色列文物局（Israel Antiquities Authority）的考古學家團隊，把他們的技能，用於尋找和辨識10月7日哈瑪斯血腥攻擊中的受害者。
儘管與他們過去使用的技術並無二致，但與平常的挖掘相比，這項任務似乎更讓人鼻酸。
職業考古學家兼以色列文物局副主任阿賈米說：「我們需要進入被燒毀的房屋，開始進行考古工作。考古通常是在田園環境中，在戶外，我們挖掘文物，每個人都微笑的工作。」
攻擊發生後的數週內，醫護人員、警察和專門收集人體遺骸的以色列組織「札卡」（Zaka）視察了以色列南部城鎮和集體農場（Kibbutz）的破壞情況。
但哈瑪斯攻擊規模非常大，造成約1200人死亡，其中大部分是平民，為辨識工作帶來莫大挑戰。
阿賈米說：「軍隊中有人認為邀請以色列文物局是好主意，以色列文物局的專長是尋找人類遺骸，包括被燒毀的骨骼。」
考古學家首先被叫到卡法阿扎（Kfar Aza），這是一個緊鄰加薩走廊、遭到哈瑪斯攻擊的以色列社區。
阿賈米在以色列文物局總部接受法新社採訪時表示，他們透過檢查土壤和灰燼，運用數十年來「在考古挖掘中辨識最小塊骨頭碎片」的經驗，來找出在哈瑪斯攻擊中遇難者的遺骸。
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