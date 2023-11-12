角逐首都市長 墨執政黨確定墨西哥市長候選人 老牌女議員出線

墨西哥執政黨今天選擇老牌政治人物布魯加達（右）出馬角逐首都墨西哥市市長，她很有機會能在明年6月大選順利當選。 （路透）

墨西哥 執政黨今天選擇老牌政治人物布魯加達（Clara Brugada）出馬角逐首都墨西哥市市長，她很有機會能在明年6月大選順利當選。

布魯加達替總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）領導的左翼「國家復興運動黨」（MORENA）披掛上陣，若是順利勝出，可望成為連續第2位當選墨西哥首都市長的女性。

布魯加達今天稍早在前身為推特 （Twitter）的社群平台X上寫道：「今天，我們堅強團結，贏得了我們偉大首都的青睞，感謝所有給予我們信任的人。」

為了參選墨西哥市市長，曾兩度擔任國會議員的布魯加達，辭去了伊薩巴拉巴（Iztapalapa）市長一職。布魯加達在位於墨西哥市東南方、人口超過180萬的伊薩巴拉巴擔任3屆市長，施政成績有目共睹。

墨西哥市公共安全局長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）在黨內民調 大勝60歲的布魯加達，但墨西哥對於政治代表權實施的新性別平等規則，讓布魯加達取得提名。

明年6月的地方選舉將選出9位地方首長，包括市長，而性別規定意味各黨必須提名至少5位女性。