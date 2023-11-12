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美軍機地中海墜毀 傷亡不明 沒發現敵對活動

編譯盧思綸 / 綜合11日電
美軍歐洲司令部11日證實，一架美國軍機在地中海東部進行演習時墜毀，機上人員生死不明。圖為示意圖。(Getty Images)
美軍歐洲司令部11日證實，一架美國軍機在地中海東部進行演習時墜毀，機上人員生死不明。圖為示意圖。(Getty Images)

美聯社報導，美軍歐洲司令部（U.S. European Command）當地時間11日證實，一架美國軍機在地中海東部進行演習時墜毀，機上人員生死不明。

美軍歐洲司令部聲明正在調查墜毀原因，沒有發現敵對活動的跡象；出於對家屬的保護，官方並未透露關於傷亡狀況的細節。

此外，目前仍不清楚墜毀軍機的軍種，美方已經增派空軍中隊前往該區域，而核子動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）也一直在地中海東部執行任務。

中央社報導，美軍歐洲司令部聲明表示，「11月10日晚間，美國一架軍用飛機在地中海東部執行訓練任務時遭遇不幸事故，進而墜機」。聲明並未說明機上人員是生是死。

聲明指出：「我們可以明確地說，這個飛機出動架次純粹與訓練有關，並無敵對活動的跡象。」聲明補充說：「這起訓練事故的起因正在調查當中。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日跨境突襲以色列，據以色列官方說法有約1200人遇害。事發後，以色列軍方對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動海陸空猛攻，據加薩當地衛生部門表示，造成超過1.1萬人喪生。

以哈爆發戰爭之後，華府旋即對以色列提供軍事支援，加強當地軍事力量，包括航空母艦福特號（USS Gerald R Ford）以及其他戰艦。

以色列 加薩 哈瑪斯

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