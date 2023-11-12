2萬次地震 冰島火山恐噴發 進入緊急狀態

冰島雷克雅內斯半島的火山於7月噴發。（路透、冰島民間保護暨急難管理署）

自10月底以來，冰島 西南部記錄到超過2萬次地震 ，冰島政府10日宣布進入緊急狀態，並下令撤離西南部城鎮格林達維克（Grindavík）的數千居民。冰島氣象局（IMO）擔心，大量岩漿正在地底蔓延，可能穿透地表並噴發。

英國廣播公司（BBC）11日報導，根據紀錄，近幾周來，冰島法格拉達爾火山地區發生了數千次地震，位置多半集中在雷克雅內斯半島。該半島的火山休眠8世紀後，於2021年噴發，之後每年都有噴發。

由於附近地質活動漸趨頻繁，冰島知名景點「大藍湖」（Blue Lagoon）9日因此關閉。

冰島民間保護暨急難管理署10日聲明指出，由於冰島氣象局無法確保正在成形的地下岩漿隧道不會侵襲格林達維克，因此決定撤離當地民眾，但強調這並非緊急疏散令，呼籲民眾保持冷靜，「應變時間仍然足夠」。

聲明指出，地底岩漿可能已蔓延至城鎮底下，且無法確切預估岩漿是否穿透地表、在何處穿透。聲明說：「比起歷來觀察到最大規模的火山噴發 事件，即法格拉達爾火山噴發，這次的岩漿規模甚至更多」。

格林達維克約有4000人口，除緊急通路外，所有道路都已封閉。冰島是全球地質運動最頻繁的地區之一，國內有30座活火山。法格拉達爾火山地區的利特里赫魯圖爾山7月噴發，曾吸引觀光客前往一探「全球最新火山寶寶」究竟。