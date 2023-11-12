中東國家聚沙國 伊朗倡與以色列斷交

參與伊合組織-阿盟聯合特別峰會的伊朗總統萊希（左），與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（右）會面。（路透）

阿拉伯國家領袖和伊朗 總統11日齊聚沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行峰會，預期將強調以色列 應在捲入其他國家前終止加薩 戰事的要求。峰會公報譴責以色列攻擊加蕯，形容是戰爭罪行和「野蠻的屠殺」，並不屬於「自衛」，呼籲停止攻擊加蕯，容許人道物資進入。

該峰會為阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（OIC）的緊急會議。兩組織原定分別開會，但沙國外交部11日稍早表示二組織峰會將合併舉行。沙國官媒報導，此舉彰顯針對加薩和巴勒斯坦領土以外的危險發展，阿拉伯和伊斯蘭世界達成團結立場、表達共同意志的重要性。

阿拉伯聯盟副秘書長薩基在本周稍早表示，該聯盟意在展示阿拉伯世界會如何在國際場合行動，以期終結侵略、支持巴勒斯坦和巴人、譴責以國占領行為並敦促其負起罪行的責任。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在大會上倡議伊斯蘭國家切斷與以色列的外交和經濟聯繫，包括實施石油和商品制裁。他猛烈抨擊美國以財力和軍事支援以色列，指控「猶太復國主義政權的戰爭機器及其燃料，俱屬美國人」，美國政府是「這場罪行的指揮和主要幫凶」。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，萊希目標是，伊斯蘭國家一起禁止以色列使用它們的領空，阻止美國從它們境內的軍事基地輸送武器往以色列。

另外，萊希呼籲伊斯蘭國家將以色列軍方認定為「恐怖組織」。中央社引述法新社報導，萊希還敦促與以色列有關係的國家切斷關係，並呼籲給予巴勒斯坦人更多支持。

另據路透報導，萊希11日赴沙國與會前，在機場表示當前加薩不需要空口白話，而是需要實際行動，並表示：「今日，伊斯蘭國家的團結相當重要」。

萊希也藉這次出訪，成為繼中國3月斡旋沙烏地、伊朗達成中止敵對的協議後，首次出訪沙國的伊朗總統。

以：排除巴戰後接管加薩可能

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）被問及在被占領的約旦河西岸擁有部分掌控權的巴勒斯坦自治政府是否可能在戰後管理加薩地區時，內唐亞胡回答，「加薩必須要有其他（管理）機構。」排除以色列和哈瑪斯戰爭結束後，現任巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）接管加薩走廊的可能性。

他說，戰後的加薩走廊「不會有一個文職政府，教育那裡的孩子仇視以色列、殺害以色列人，或是消滅以色列國。」