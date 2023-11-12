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加薩醫院斷電 嬰死在保溫箱內 聯國：每10分鐘死1童

編譯中心／綜合11日電
一名臉上沾滿血跡的巴勒斯坦女孩在加薩城西法醫院門診部哭泣。(路透)
一名臉上沾滿血跡的巴勒斯坦女孩在加薩城西法醫院門診部哭泣。(路透)

世衛組織（WHO）祕書長譚德塞10日在聯合國安理會表示，加薩走廊平均每十分鐘就有一名孩童遇害、加薩的醫療系統也已崩潰。他並警告加薩沒有任何地方、沒有任何人安全。加薩官員表示，自10日深夜至11日早晨，加薩市三家醫院周遭發生爆炸並遭砲火波及。加薩最大醫院西法醫院院長賽梅耶指稱，以色列正對加薩市醫院發動戰爭。加薩衛生官員稱院內燃料耗盡已斷電並全面暫停運作，已有一名保溫箱早產兒死亡、至少39嬰小命即將不保，ICU有一名年輕患者遭砲彈炸死。

來源：YouTube

譚德塞說，加薩半數醫院及三分之二的初級醫療中心已停止運作，而仍在營運的院所已遠超過負荷。他表示，醫院走廊擠滿傷患、病患和垂死之人，停屍間早已爆滿，手術在沒麻醉下進行，成千上萬流離失所的難民在醫院避難。

譚德塞提到，世衛已核實自10月7日以來，加薩和約旦河西岸的醫護機構共遭逾250起攻擊，上周就有五家醫院遇襲。而在以哈開戰後，以色列醫療機構共遭遇25起攻擊。

英國廣播公司（BBC）及美國有線電視新聞網（CNN）報導，加薩官員說，以色列10日空襲至少三家加薩醫院周邊，目擊者說，北加薩的蘭提西兒科醫院和納薩爾兒童醫院遭一連串襲擊和轟炸，兩間醫院的院長卡魯特（Mustafa al-Kahlout）說，醫院被以軍坦克團團包圍，沒人能離開。

以軍表示，哈瑪斯分子在西法醫院與其他院所地底下設置指揮中心，醫院容易成為軍事目標。哈瑪斯否認使用「人肉盾牌」、否認用西法醫院遂行軍事目的，還指控以軍對醫院與周邊轟炸次數愈來愈多，醫護與院內、附近避難的好幾千人陷入險境，以軍狙擊手在醫院附近至高點朝院區開槍。

約旦河西岸巴勒斯坦衛生部則稱至少39名嬰兒面臨危險；加薩衛生官員說，西法醫院還有45名嬰兒住保溫箱，僅剩燃料預計當地時間周六晚間耗盡，以軍一枚飛彈落在西法醫院一處中庭。以軍則指控巴勒斯坦武裝分子一枚砲彈發射失敗擊中醫院。對於周六上午醫院ICU與院區周邊槍響，以色列國防軍稱「進行中具體軍事活動」無法證實，但承認「在相關地區附近與哈瑪斯激戰」。

11日約有30萬名挺巴勒斯坦支持者在英國首都倫敦遊行，再次呼籲加薩戰爭停火。由於遇上英國的國殤紀念日，警方出動2000名警察執勤，這也是自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列以來，第4場在倫敦舉行的聲援巴勒斯坦活動。據報導，共有126人被捕。

加薩衛生部發言人奇德拉表示，加薩規模最大醫院西法醫院因燃料耗盡而在11日停止運作...
加薩衛生部發言人奇德拉表示，加薩規模最大醫院西法醫院因燃料耗盡而在11日停止運作，一名新生兒因此死在保溫箱內。圖為加薩民眾10日站在西法醫院急診室門口。（Getty Images）

加薩 巴勒斯坦 以色列

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