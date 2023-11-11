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美以分歧 以總理反對自治政府接管加薩 美示警勿再占領

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列總理內唐亞胡11日表示反對巴勒斯坦自治政府在戰後接管加薩走廊，美國則示警以色列切勿再次占領加薩，美以分歧加深可見一斑。（路透）
以色列總理內唐亞胡11日表示反對巴勒斯坦自治政府在戰後接管加薩走廊，美國則示警以色列切勿再次占領加薩，美以分歧加深可見一斑。（路透）

英國金融時報報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）反對巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）在戰後接管加薩走廊，美國則示警以色列切勿再次占領加薩，美以分歧加深可見一斑。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周甫談到，待以巴衝突結束，加薩及約旦河西岸被占領地應回歸巴勒斯坦自治政府統治，並且強調以色列不該再次占領加薩。

然而，當地時間11日，內唐亞胡在記者會上持相反立場表示，以色列應維持對加薩的「安全控制」以備不時之需，且加薩需要巴勒斯坦自治政府以外的統治勢力。

「以色列在這件事情上可能會遭到施壓，但我不打算屈服。」內唐亞胡說。

除此之外，隨著加薩的人道危機日趨惡化，當地醫療量能瀕臨崩潰，國際社會不斷敦促以色列停火，甚至重話譴責國防軍，儘管如此，內唐亞胡仍堅決排除停火可能。

內唐亞胡認為世界應該譴責哈瑪斯對平民造成的傷害而非以色列，「因為恐怖組織殘忍殺害上千名以色列人、俘虜超過200人，以色列才會進入戰爭。」

根據巴勒斯坦當局，從最一開始的空襲到上月展開的地面入侵，以色列報復行動已經造成逾1萬1000人喪生，其中超過4500人是孩童、超過3000是婦女；除此之外，以色列嚴加限制對加薩的電力、燃料、飲用水及糧食等供給，導致當地局勢迅速惡化。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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