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以爆發開戰來最大示威潮 群眾呼籲停火、要求釋放人質

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列當地時間11日晚間，成千上萬抗議者聚集特拉維夫軍方總部外表達反戰訴求，呼籲國防軍停火並要求釋放人質，這是以巴衝突爆發至今，以色列最大規模的示威潮。（路透）
以色列當地時間11日晚間，成千上萬抗議者聚集特拉維夫軍方總部外表達反戰訴求，呼籲國防軍停火並要求釋放人質，這是以巴衝突爆發至今，以色列最大規模的示威潮。（路透）

英國衛報和紐約時報報導，以色列當地時間11日晚間，成千上萬抗議者聚集首都特拉維夫表達反戰訴求，呼籲國防軍停火並要求釋放人質，這是以巴衝突爆發至今，以色列最大規模的示威潮。

抗議民眾連續兩周聚集特拉維夫軍方總部外，表達對政府處理200多名人質的作法感到失望，同時疾呼政府儘快採取更多措施解救人質。

社群影片可見示威者手持人質照片，並且高舉「以色列停火」、「戰爭之下無贏家」、「和談是唯一的解決之道」等標語。

遭到哈瑪斯在內的巴勒斯坦武裝團體俘虜的人質包括平民、士兵、孩童、老年人和患者；至今共四名人質獲釋，以及一名遭挾的以色列士兵獲救。

儘管美國和卡達極力斡旋，目前卻尚未達成任何協議。本月8日，紐時曾報導以色列和哈瑪斯幾乎談妥在10月底釋放最多50名人質，可是以軍在10月27日展開地面入侵，導致交涉破局。

參與示威的56歲多拉特認為，政府一邊保證營救人質，卻沒有把這件事當作首要任務。

歐瑪的65歲母親朱蒂絲被綁架到加薩，他說：「我們只能將寄託社會大眾而非政府了」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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