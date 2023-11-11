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泰國將發1萬泰銖電子錢包 盼為經濟注入強心針

中央社／曼谷11日專電
泰銖。（路透）
泰銖。（路透）

泰國政府計畫發送1萬泰銖（約278.4美元）電子錢包給年滿16歲、月收入在7萬泰銖以下且存款不超過50萬泰銖的公民。泰國政府希望藉此刺激國內消費，漸少債務和不平等現象，估計約5000萬人受惠。

為泰黨（Pheu Thai）在今年泰國5月的眾議院大選後獲得組閣機會，由為泰黨推出的地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）當選總理。賽塔上任後多次表示首要任務就是刺激泰國經濟發展。為泰黨在選舉期間提出讓每個年滿16歲的泰國公民可以擁有價值1萬泰銖的電子錢包政策，就是由賽塔操刀。

相關單位在經過2個多月討論後，賽塔昨天舉行記者會宣布電子錢包的執行細節。賽塔指出，泰國經濟需要一劑強心針，過去10年泰國的國內生產毛額（GDP）平均成長1.9%，但家戶負債比從2012年的76%上升到今年的91.6%。

賽塔指出，泰國社會的不平等現象造就了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的K型復甦，窮人的處境更加惡化，收入在前20%和收入在後20%的財富相差到9倍之多。國內消費持續下降，注入到經濟的金流越來越少。政府把錢放到民眾口袋裡，能增加民眾消費，刺激貿易和商業活動，減少債務和不平等現象。

賽塔解釋，每個年滿16歲的泰國公民將獲得價值1萬泰銖的電子錢包，但必須同時滿足兩項條件：月收入在7萬泰銖以下，以及存款不能超過50萬泰銖。

賽塔表示，電子錢包整體預算約6000億泰銖，將透過貸款因應。這計畫還需要經內閣會議通過，並送到國會辯論通過，預計在明年5月正式上路，計畫執行到2027年4月。透過電子錢包計畫，6000億泰銖將挹注到泰國經濟中，其中5000億是電子錢包，剩下1000億將用來投資新科技和產業。

根據計畫內容，1萬泰銖電子錢包只能用來購買消費商品，不能轉換成現金，不能購買服務，也不能用在大麻、酒精飲品、珠寶、黃金、教育費用、水電和手機帳單。

泰國 貸款 疫情

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