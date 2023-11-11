我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會即將登場 投資人可期待什麼、哪些別指望？

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

倫敦挺巴勒斯坦示威 吸引約30萬人參加 數十人被捕

中央社／倫敦11日綜合外電報導
11 月 11 日，人們在英國倫敦市中心舉行親巴勒斯坦集會期間遊行。遊行路線被改變，以避免與和平紀念碑的停戰日紀念活動發生衝突。（歐新社）
11 月 11 日，人們在英國倫敦市中心舉行親巴勒斯坦集會期間遊行。遊行路線被改變，以避免與和平紀念碑的停戰日紀念活動發生衝突。（歐新社）

今天約有30萬名挺巴勒斯坦支持者在英國首都倫敦遊行，再次呼籲加薩戰爭停火。

法新社報導，「支持巴勒斯坦全國大遊行」在紀念第一次世界大戰結束的「停戰日」（Armistice Day）舉行，這也是自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列以來，第4場在倫敦舉行的聲援巴勒斯坦活動。據報導，共有數十人被捕。

示威群眾在倫敦市中心的陣亡將士紀念碑（Cenotaph）默哀2分鐘後，遊行正式揭開序幕。

警方發言人表示，估計約有30萬人參加活動。

抗議者揮舞黑色、紅色、白色和綠色的巴勒斯坦旗幟，並高舉標語，上面寫著「停止轟炸加薩」。

示威隊伍不時傳出「解放巴勒斯坦」、「立即停火」和「以色列是恐怖國家」的呼聲。

一名41歲示威者告訴法新社，「忘記政治立場，忘記其他的一切。當有人被殺，你就不能袖手旁觀。」他還說，他每週都會來，直到實現停火。

倫敦警方在先前的挺巴勒斯坦遊行中逮捕了近100人，其中包括支持哈瑪斯的人。哈瑪斯在英國被視為「恐怖組織」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨晚呼籲民眾保持冷靜，並呼籲抗議者「尊重、和平」地行動。

警方則表示，他們逮捕了82名反對抗議者，以「避免破壞和平」。

巴勒斯坦 哈瑪斯 加薩

上一則

日本北海道紛降初雪 札幌較往年晚10天

延伸閱讀

傳加薩醫院遭以色列軍隊攻擊 1名嬰兒不幸喪生

傳加薩醫院遭以色列軍隊攻擊 1名嬰兒不幸喪生
馬斯克：如果殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員

馬斯克：如果殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員
學生團體反以活動屢含威脅言論 哥倫比亞大學停權

學生團體反以活動屢含威脅言論 哥倫比亞大學停權
哈瑪斯突襲當天 他屏息躲在樹上逃過一劫

哈瑪斯突襲當天 他屏息躲在樹上逃過一劫

熱門新聞

以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」
豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢
洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑

洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑
連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅