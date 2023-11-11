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冰島西南部地震近800起 憂火山噴發進緊急狀態

中央社／雷克雅維克10日綜合外電報導
冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）10日出現一連串地震，從格林威治時間零時到14時發生近800起，可能是火山噴發前兆，政府宣布進入緊急狀態。圖為今年7月12日火山爆發時的照片。(路透)
冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）10日出現一連串地震，從格林威治時間零時到14時發生近800起，可能是火山噴發前兆，政府宣布進入緊急狀態。圖為今年7月12日火山爆發時的照片。(路透)

冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）今天出現一連串地震，從格林威治時間零時到14時發生近800起，可能是火山噴發前兆，政府今天宣布進入緊急狀態。

法新社報導，冰島民間保護暨急難管理署（Department of Civil Protection and Emergency Management）在聲明中說：「由於格林達維克（Grindavik）北方的孫德朱卡吉加爾（Sundhnjukagigar）出現密集地震（活動），國家警察首長…宣布民防進入緊急狀態。」

冰島政府警告：「地震規模可能會比已發生的還大，這一連串事件可能引起火山噴發。」

冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）表示，火山噴發可能將在「數天內」發生。

格林達維克村人口約有4000人，位於今天測出群震地點西南方約3公里處，當地有火山噴發的疏散計畫。

格林威治時間17時30分（台灣時間11日1時30分）左右，當地發生兩起強烈地震，連遠至40公里外的首都雷克雅維克（Reykjavik），還有冰島南部沿岸大多數地區都有感，窗戶與屋內物品都在晃動。

根據冰島氣象局初步數據，威力最大的地震規模為5.2，震央在格林達維克北方。

警方今天封鎖一條通往格林達維克的南北向道路，這條道路因為地震受損。

根據冰島氣象局統計，自10月底以來，雷克雅內斯半島發生約2萬4000起地震，從今天格林威治時間零時到14時，氣象局測到近800起「密集群震」。

冰島氣象局指出，地下約5公里深處有岩漿累積。如果岩漿開始往地面移動，可能會引發火山噴發。

冰島氣象局表示：「最可能的情況是，岩漿會花幾天而非幾小時的時間到達地面。如果現在地震活動最嚴重的地方出現裂縫，熔岩將流往東南與西邊，但不會流向格林達維克。」

冰島 地震 火山噴發

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