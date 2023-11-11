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糧食通膨、氣候危機 拉美、加勒比海地區4300萬人挨餓

編譯中心／綜合10日電

聯合國糧農組織（FAO）表示，拉丁美洲及加勒比海地區去年約有4300萬人活在飢餓中，約占該地區人口的6.5%。

聯合國糧農組織9日指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行、氣候危機、烏克蘭戰爭、經濟放緩、糧食通膨和收入不平等是該地區陷入困境的原因。

報告提到：「該地區有五分之一人口無法獲得健康飲食，發生各種營養不良情況，包括兒童發育遲緩、微量營養素缺乏和肥胖仍是重大挑戰。」

上述報告還提及，拉美及加勒比海地區中度或重度糧食不安全發生率為37.5%，約涉及2億4780萬人，高於全球發生率29.6%。

另據彭博資訊報導，由於非洲西部的收成展望不佳，紐約市場交易的可可價格飆漲至1978年以來、45年最高，巧克力廠商們的成本恐將又要增加。

紐約可可期貨10日盤中上漲1%至每噸4012美元，45年來首次突破4000美元。倫敦可可價格也上漲1.1%至每噸3464英鎊。

可可價格今年來已飆漲逾50%，糖價也一樣不斷飆漲。這將導致消費者在耶誕節等假日需求到達頂峰前，就面臨到巧克力和其他甜食的成本高漲。巧克力餅乾Oreo製造商億滋國際（Mondelez）已表示，將在明年調漲特定產品價格，有些大型交易商也說，由於漲勢持續推進，已暫停進行遠期採購。

ADM投資服務公司分析師表示：「市場似乎不相信，2023/24產季產量將會復甦到足以避免供應短缺。」

聯合國 肥胖 疫情

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