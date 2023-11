遭疑預先得知哈瑪斯跨境攻擊以色列 美聯社、紐時、CNN與路透否認

以色列 9日就四位加薩 走廊自由攝影記者的行為,抨擊紐約時報、CNN、美聯社與路透等四家國際媒體,聲稱他們預先得知巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 成員在10月7日發動跨境攻擊。

半島電視台與POLITICO Europe報導,親以色列媒體監督團體「HonestReporting」自我標榜使命為「揭露反以色列媒體偏見」的「公益組織」,8日在網站發布文章指出,這4位自由攝影記者當天出現在哈瑪斯突破的邊境區域,引發了「嚴重的職業道德問題」。

這篇文章接著指稱,這四位攝影記者在場有可能是「跟哈瑪斯協調」,並質疑有合作關係的四家媒體是否「批准了他們出現在敵方領土內部」。

Scoop: What were @AP, @Reuters, @CNN & @nytimes Gaza freelance photographers doing inside Israel on October 7? Coincidence or were they part of the plan? https://t.co/KcdXMd4DYF