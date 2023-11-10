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遭疑預先得知哈瑪斯跨境攻擊以色列 美聯社、紐時、CNN與路透否認

編譯周辰陽／即時報導
以色列9日致函四家國際媒體的採訪辦事處主任，要求澄清跟他們有合作的四位自由攝影記者在哈瑪斯10月7日跨境攻擊期間的行為。資料照片。（美聯社）
以色列9日致函四家國際媒體的採訪辦事處主任，要求澄清跟他們有合作的四位自由攝影記者在哈瑪斯10月7日跨境攻擊期間的行為。資料照片。（美聯社）

以色列9日就四位加薩走廊自由攝影記者的行為，抨擊紐約時報、CNN、美聯社與路透等四家國際媒體，聲稱他們預先得知巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯成員在10月7日發動跨境攻擊。

半島電視台與POLITICO Europe報導，親以色列媒體監督團體「HonestReporting」自我標榜使命為「揭露反以色列媒體偏見」的「公益組織」，8日在網站發布文章指出，這4位自由攝影記者當天出現在哈瑪斯突破的邊境區域，引發了「嚴重的職業道德問題」。

這篇文章接著指稱，這四位攝影記者在場有可能是「跟哈瑪斯協調」，並質疑有合作關係的四家媒體是否「批准了他們出現在敵方領土內部」。

報導指出，「HonestReporting」提出的最嚴重問題在於，這幾位攝影記者是否收到了哈瑪斯正在計畫跨境攻擊的提醒，所以做好了準備，以便在近距離追蹤哈瑪斯的行動。

「HonestReporting」的文章上網後，以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）指控外媒雇用了接到通風報信的供搞者。他在社群媒體平台「X」（前身為推特）發文，「我們注意到，在你們機構裡的某些人士，包括攝影記者與其他人，事前就知道這些駭人的行為，並且可能跟犯罪人保持了令人不安的聯繫」。

以色列政府新聞辦公室主任尼贊．陳（Nitzan Chen）也致函四家媒體的採訪辦事處主任，要求就四名攝影記者的行為進行澄清。據報導，函中指控四人「跟哈瑪斯恐怖分子一起」抵達以色列邊境，紀錄「對以色列平民的謀殺、對士兵的私刑與綁架至加薩」，並要求回應該篇「令人不安調查結果」。

紐約時報、CNN、美聯社與路透均迅速發出聲明，強烈反駁了「HonestReporting」的報告，紐時更指這些「令人吃驚的」指控危及以色列和加薩兩地的記者。不過，其中一位自由攝影記者艾斯萊亞（Hassan Eslaiah）因為被拍到層跟哈瑪斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）合影，美聯社與CNN均宣布跟他斷絕往來。

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