「水晶之夜」回憶太慘 蕭茲誓言保護德國猶太人

德國總理蕭茲9日在演講中承諾保護德國的猶太人，免於遭到以色列與哈瑪斯戰爭後，「可恥」的反猶太主義傷害。（取材自Ｘ平台）

德國 總理蕭茲 9日在演講中，承諾保護德國的猶太 人，免於遭到以色列與哈瑪斯衝突後，「可恥」的反猶太主義(anti-Semitism)傷害；在蕭茲做出這項承諾之際，正值引發納粹大屠殺(Holocaust)的「水晶之夜」(Kristallnacht)周年紀念日。

央廣報導，在行兇者於上個月用2瓶燃燒彈攻擊一座柏林猶太教堂後，蕭茲9日在同一座柏林猶太教堂發表講話時說：「從根本上來講，這是為了兌現自1945年以來，數十年來一遍又一遍做出的承諾…就是傷害『不再發生』的承諾。」

蕭茲是在「水晶之夜」(Kristallnacht)85周年之際，發表上述講話。「水晶之夜」是指1938年11月9日至10日凌晨，納粹黨員、德國反猶民眾與衝鋒隊襲擊德國全境的猶太人的事件，且黨衛隊、警方和德國政府皆冷眼旁觀，沒有出手阻止。這被認為是對猶太人有組織的屠殺的開始，最終導致納粹在二戰期間屠殺600萬歐洲猶太人。

哈瑪斯管理的加薩衛生部表示，加薩已有超過1萬500人死亡，其中大部分是平民，並且有許多兒童遇害。

德國聯邦警察表示，自哈瑪斯襲擊以來，德國已通報約2000起與以哈衝突有關的反猶太事件。德國有關當局已加強猶太機構周邊的安全。

2名男子10月朝著柏林貝斯錫安猶太教堂(Beth Zion synagogue)投擲燃燒彈。 雖然沒有造成人員受傷，但是這次攻擊卻讓首都的許多猶太人感到不安。

德國街頭的親巴勒斯坦集會有時候聚集極右翼和極左翼極端分子，高喊反以色列和反猶太口號，並與警方爆發衝突。

蕭茲及其部分內閣成員，以及總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)都出席在貝斯錫安猶太教堂舉行的儀式，德國猶太人中央委員會主席舒斯特(Josef Schuster)、102歲的大屠殺倖存者弗麗德蘭德(Margot Friedlander)，以及被哈瑪斯扣押為人質的以色列人的家人也都出席了儀式。