以軍1天給難民4小時撤離 北加薩麵粉沒了

以色列軍方8日表示，平民得知哈瑪斯失去北部地區控制後，北加薩人正加速遷往南部。（新華社）

以色列 持續在加薩 北部進行地面軍事行動，以色列國防軍發言人哈加里8日說，5萬名加薩居民正遷移到加薩南部，因為他們知道哈瑪斯已失去對加薩北部地區的控制；以軍不會停火，但每天提供4小時空檔，讓加薩市有安全通道供居民逃往南部。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，撤離平民大多是孩童、年長者與行動不便者；許多人步行抵達南加薩，只帶少量行李。不過，逃離加薩北部也無法確保安全。巴勒斯坦 衛生官員說，加薩走廊中部努薩拉特難民營8日早上遭空襲，造成18人死亡。在加薩走廊南部甘尤尼斯，有6人死於空襲中，包括1名年幼女童。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門9日表示，以色列與哈瑪斯之間長達數周的戰爭，已造成當地有1萬812人喪命。

哈瑪斯10月7日越境突襲以色列南部，殺害1400人並挾持約240名人質。以色列則持續轟炸加薩走廊作為報復，已導致逾1萬500人死亡，死者中有許多婦女及孩童。聯合國人權事務高級專員圖克8日表示，以色列及巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯都犯下戰爭罪。

圖克在埃及與加薩走廊間的拉法關卡說：「巴勒斯坦武裝組織10月7日犯下的暴行令人髮指，它們是戰爭罪，繼續扣押人質也是戰爭罪。以色列對巴勒斯坦平民的集體懲罰也是戰爭罪，非法強行撤離平民亦是戰爭罪」。

此外，北加薩人正加速遷往南部，由於連日圍困導致海水淡化廠因燃料短缺停擺，居民只得飲用受汙染的水源，腹瀉病例較往年暴增8倍；疥瘡（寄生蟲引發的皮膚病）、水痘、皮疹和上呼吸道感染等疾病也在加薩走廊大肆傳播。

世界衛生組織呼籲衝突各方遵守國際人道法規定的義務，保護醫療機構在內的民用基礎設施，並加快人道主義援助進入加薩全境的速度。

據英國衛報報導，聯合國人道事務協調廳示警，由於嚴重缺乏燃料、水和小麥麵粉等重要物資，加上持續不斷的戰火波及，北加薩所有麵包店被迫關閉。有消息指出，小麥麵粉在北加薩已經徹底斷貨。

由於物資嚴重匱乏，白天許多當地民眾闖進最後3家麵包店，搶走約38噸剩餘的小麥麵粉。另一方面，麵包店恢復供應時往往吸引民眾長時間排隊，增加暴露在以色列空襲的風險。