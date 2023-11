教宗多次表示教會應向所有人開放,包括LGBTQ信徒,但教宗也曾明確表示,他認為同性戀「和婚外性行為一樣,都是罪過」。( 路透)

梵蒂岡8日釐清教義中的敏感領域表示,只要不造成醜聞或導致其他信徒「迷失方向」,跨性別 者信徒可在天主教會受洗並擔任教父母。

中央社引述法新社報導,梵蒂岡教義部(The Dicastery for the Doctrine of the Faith)也不反對同性伴侶的孩子受洗,無論是透過領養或是代孕而來。

同樣地,跨性別成年人,就算接受了變性手術,在特定狀況下,也可以擔任教父母。

教廷是在書面回覆巴西一位主教提問時做出上述陳述,教廷於10月31日書面回覆,但內容8日才公布在教義部的網站。

這些書面回覆的內容已取得教宗方濟各 (Pope Francis)批准。

教宗多次表示教會應向所有人開放,包括LGBTQ信徒,但教宗也曾明確表示,他認為同性戀「和婚外性行為一樣,都是罪過」。