為交通與環保人士起爭執 男遭嗆「為何不開槍？」下秒當眾人面射殺2人

巴拿馬環保團體在巴拿馬市一處高速公路封路抗議,反對當地銅礦場獲准繼續營運20年,一名擁有美國和巴拿馬雙重國籍的男子,疑因不滿環保抗議長期封路阻礙交通,竟在眾目睽睽之下走向封路抗議的群眾,掏出手槍打死其中兩人,全程都被攝影機拍了下來,槍手也在事後被捕。

紐約郵報報導,這起事件發生在7日,地點是首都巴拿馬市(Panama City)以西的查梅(Chame)區。根據報導與事發當時影像,一名戴著眼鏡的白髮男子走近環保人士在泛美公路(Pan-American Highway)架起的路障,當著大批攝影記者與電視台工作人員的面,跟抗議人士吵架。

影片隨後可見到該男子從口袋掏出一把手槍,接著開始自行動手清理路障,同時繼續跟抗議人士爭執。報導說,其中一位抗議者說「你為什麼不開槍?」,隨後就可見到男子開火射擊。

Kenneth Darlington, 77, who has dual citizenship in the US and Panama, was arrested after casually approaching a blockade on the Pan-American Highway, waving his finger while arguing with the demonstrators

