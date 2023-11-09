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為交通與環保人士起爭執 男遭嗆「為何不開槍？」下秒當眾人面射殺2人

編譯周辰陽／即時報導
在巴拿馬市開搶打死兩名環保抗議者的77歲男子達林頓。（歐新社）
在巴拿馬市開搶打死兩名環保抗議者的77歲男子達林頓。（歐新社）

巴拿馬環保團體在巴拿馬市一處高速公路封路抗議，反對當地銅礦場獲准繼續營運20年，一名擁有美國和巴拿馬雙重國籍的男子，疑因不滿環保抗議長期封路阻礙交通，竟在眾目睽睽之下走向封路抗議的群眾，掏出手槍打死其中兩人，全程都被攝影機拍了下來，槍手也在事後被捕。

紐約郵報報導，這起事件發生在7日，地點是首都巴拿馬市（Panama City）以西的查梅（Chame）區。根據報導與事發當時影像，一名戴著眼鏡的白髮男子走近環保人士在泛美公路（Pan-American Highway）架起的路障，當著大批攝影記者與電視台工作人員的面，跟抗議人士吵架。

影片隨後可見到該男子從口袋掏出一把手槍，接著開始自行動手清理路障，同時繼續跟抗議人士爭執。報導說，其中一位抗議者說「你為什麼不開槍？」，隨後就可見到男子開火射擊。

其他影片可見到民眾圍著倒在路上的中槍者，槍手則被上手銬押上警車。警方後來公布嫌犯被上銬逮捕照片，並確定他是擁有美國和巴拿馬雙重國籍的77歲退休律師暨教授達林頓（Kenneth Darlington）。

槍擊的兩名抗議者，一人當場喪命，另一人則在送醫後宣告死亡。達林頓8日下午出庭應訊，經過兩個小時的聆訊後被裁定還押候審。

槍擊事件發生時，這場因大型採礦合約引發的抗議進入第三周。該合約允許總部設在加拿大的第一量子礦業（First Quantum Minerals）營運該地區最大露天銅礦至少20年，環保人士架起路障封鎖道路，造成企業每天損失8千萬美元，全國學校則已關閉超過一周。

當地媒體報導，達林頓開車遇上抗議路障引發的交通堵塞，下車行兇前時告訴同車的其他乘客，「今天就做個了結」。

巴拿馬總統柯狄索向死者家屬表示哀悼，並譴責槍手犯行。

77歲男子達林頓7日疑因不滿環保團體在巴拿馬市封路抗議，7日當眾開槍打死兩名環保...
77歲男子達林頓7日疑因不滿環保團體在巴拿馬市封路抗議，7日當眾開槍打死兩名環保抗議者。（歐新社）
77歲男子達林頓7日疑因不滿環保團體在巴拿馬市封路抗議，7日當眾開槍打死兩名環保...
77歲男子達林頓7日疑因不滿環保團體在巴拿馬市封路抗議，7日當眾開槍打死兩名環保抗議者。（歐新社）

槍擊 退休 加拿大

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