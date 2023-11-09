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向臭蟲宣戰 南韓出現30多起、逾半在首爾 政府下周展開30天除蟲計畫

編譯盧思綸 / 即時報導
南韓政府7日決議，自11月13日至12月8日針對澡堂、考試院和大眾運輸等高風險場所進行為期30天的除蟲暨防蟲作業。（取自X）
南韓政府7日決議，自11月13日至12月8日針對澡堂、考試院和大眾運輸等高風險場所進行為期30天的除蟲暨防蟲作業。（取自X）

韓聯社報導，南韓多個城市接連爆發臭蟲危機，南韓政府7日決議，自11月13日至12月8日針對澡堂、考試院和大眾運輸等高風險場所進行為期30天的除蟲暨防蟲作業。

截至本月6日，南韓17個城市收到30多起臭蟲投訴，其中超過半數來自首都首爾。英國廣播公司（BBC）引述當地媒體報導，當地醫療院所出現不少患者要求檢查臭蟲咬傷或尋求治療建議；為此首爾特別市廳祭出5億韓元成立防治小組，預計針對市內3,200個公共場所進行環境稽查，矢言打擊臭蟲。

對此，南韓政府也成立跨部門工作小組，每周將定期召開會議檢討除蟲工作和更新防蟲對策。

關於南韓現行核准的殺蟲劑不足以應對蟲害的問題，該國政府表示將進口更有效的殺蟲劑，並對臭蟲傳播途徑及抗藥性進行研究。

臭蟲不會傳播疾病，可是被臭蟲咬傷會強烈發癢，手抓止癢可能會造成傷口，導致感染或留下疤痕。

臭蟲通常聚集在床邊和縫隙中，讓人感到不舒服甚至害怕睡覺，影響人類情緒。

根據韓國疾病管理院建議，若不慎被臭蟲叮咬，應先用水和肥皂清洗，再依照症狀諮詢醫師或藥劑師採取進一步治療。

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