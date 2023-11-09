以哈衝突滿月 41記者遇難30年來最慘

在以哈戰火中記者遇襲現場，一輛傳媒汽車著火焚燒。(路透)

以哈衝突逾一個月，許多冒險在前線採訪的戰地記者，也成為空襲和轟炸的受害人。無國界記者組織統計顯示，至今已造成41名記者死亡，是1992年有紀錄以來的30年間，最多記者喪生的一個月。

非牟利組織「保護記者委員會（CPJ）」的統計顯示，截至6日，共有36名記者及媒體人員在衝突中喪生，包括31名巴勒斯坦 記者、4名以色列 記者以及1名黎巴嫩記者。賈吉拉電視台(Al-Jazeera，又譯半島電視台)報導，居住於加薩 的巴勒斯坦記者哈希拉死於以軍空襲，他的42名親人也全部遇難。

英國BBC報導，以哈衝突爆發後，遇難的記者名單愈來愈長。哈馬斯突襲以色列當日，兩名以國記者伊丹與祖哈爾及其親友遇難，另有兩名記者雷格夫和埃爾寧在以色列南部邊境的音樂節中喪生。短短一周後，路透記者阿卜杜拉在黎巴嫩南部接壤以色列邊境遇難，他與團隊當時正報道以軍砲轟黎南，不幸被炮彈擊中，同行還有6名記者受傷。

法新社在加薩一幢11層建築物頂層的辦公室嚴重受損，法新社社長弗里斯直呼：「國際新聞機構辦公室遇襲，這對於在如此困難條件下堅守加薩的記者，無疑是令人深感不安的信號。」

然而以軍卻向路透和法新社稱，以軍無法保證在加薩的記者不會成為空襲目標。

無國界記者組織中東部門負責人達格批評，加薩現時的經歷是新聞界的悲劇，「遇難的媒體人士數目與日俱增。以軍利用空襲逐一消滅記者，以軍令人無法接受的言論，更暴露出他們對國際人道主義法的公然蔑視。如今情況緊急，我們呼籲國際社會保護加薩地區的記者，讓當地記者能自由工作」。