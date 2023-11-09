我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

以哈衝突滿月 41記者遇難30年來最慘

編譯中心╱綜合8日電
在以哈戰火中記者遇襲現場，一輛傳媒汽車著火焚燒。(路透)
在以哈戰火中記者遇襲現場，一輛傳媒汽車著火焚燒。(路透)

以哈衝突逾一個月，許多冒險在前線採訪的戰地記者，也成為空襲和轟炸的受害人。無國界記者組織統計顯示，至今已造成41名記者死亡，是1992年有紀錄以來的30年間，最多記者喪生的一個月。

非牟利組織「保護記者委員會（CPJ）」的統計顯示，截至6日，共有36名記者及媒體人員在衝突中喪生，包括31名巴勒斯坦記者、4名以色列記者以及1名黎巴嫩記者。賈吉拉電視台(Al-Jazeera，又譯半島電視台)報導，居住於加薩的巴勒斯坦記者哈希拉死於以軍空襲，他的42名親人也全部遇難。

英國BBC報導，以哈衝突爆發後，遇難的記者名單愈來愈長。哈馬斯突襲以色列當日，兩名以國記者伊丹與祖哈爾及其親友遇難，另有兩名記者雷格夫和埃爾寧在以色列南部邊境的音樂節中喪生。短短一周後，路透記者阿卜杜拉在黎巴嫩南部接壤以色列邊境遇難，他與團隊當時正報道以軍砲轟黎南，不幸被炮彈擊中，同行還有6名記者受傷。

法新社在加薩一幢11層建築物頂層的辦公室嚴重受損，法新社社長弗里斯直呼：「國際新聞機構辦公室遇襲，這對於在如此困難條件下堅守加薩的記者，無疑是令人深感不安的信號。」

然而以軍卻向路透和法新社稱，以軍無法保證在加薩的記者不會成為空襲目標。

無國界記者組織中東部門負責人達格批評，加薩現時的經歷是新聞界的悲劇，「遇難的媒體人士數目與日俱增。以軍利用空襲逐一消滅記者，以軍令人無法接受的言論，更暴露出他們對國際人道主義法的公然蔑視。如今情況緊急，我們呼籲國際社會保護加薩地區的記者，讓當地記者能自由工作」。

加薩 以色列 巴勒斯坦

上一則

以色列攻入加薩市核心 摧毀哈瑪斯逾100條地道

下一則

解地緣政治危機 澤倫斯基：讓狗統治世界

延伸閱讀

何時停戰？以國戰時部長：沒為加薩地面軍事行動設期限

何時停戰？以國戰時部長：沒為加薩地面軍事行動設期限
以稱摧毀加薩130座地道豎井 哈瑪斯存水、存氧氣長期藏匿

以稱摧毀加薩130座地道豎井 哈瑪斯存水、存氧氣長期藏匿
反戰反猶情緒高漲 以色列人嘆國際社會不公道

反戰反猶情緒高漲 以色列人嘆國際社會不公道
聯合國：以色列及哈瑪斯皆犯下戰爭罪

聯合國：以色列及哈瑪斯皆犯下戰爭罪

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車