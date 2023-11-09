聯合國人權專員：以、哈都犯下戰爭罪

聯合國表示，以色列及巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯雙方皆已犯下戰爭罪。(美聯社)

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，以色列 及巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯雙方皆已犯下戰爭罪。

路透報導，哈瑪斯10月7日越境突襲以色列南部，殺害了1400人，並且挾持約240名人質。以色列則持續轟炸加薩走廊作為報復，據信已導致逾1萬500人死亡，死者中有許多婦女及孩童。

圖克在埃及與加薩走廊間拉法邊界關卡指出：「巴勒斯坦武裝組織10月7日犯下的暴行令人髮指，它們是戰爭罪，繼續扣押人質也是戰爭罪。」

他還指稱：「以色列對巴勒斯坦平民的集體懲罰也是戰爭罪，非法強行撤離平民亦是戰爭罪。」

七大工業國集團（Ｇ7）外長會議7日至8日在日本 東京舉行，會後發表共同聲明，呼籲以哈雙方基於人道主義暫時停火、立即釋放人質，並採取緊急手段因應迦薩走廊日益擴大的人道危機，並稱「兩國方案」是實現以巴共同和平的唯一手段。

聲明說：「我們強調必須採取立即行動，回應加薩日益惡化的人道危機。我們支持人道主義暫停及設立人道走廊，以利進行亟需的救援行動、平民遷移以及人質釋放」。

此外，聲明也強調，以色列擁有依國際法保衛國家與其人民的權利，以免10月7日哈瑪斯突襲事件再次發生，「我們呼籲伊朗不要支持哈瑪斯，不要使中東局勢更加動盪，這包括支持黎巴嫩真主黨及其他非政府組織；我們呼籲伊朗利用對這些組織的影響力，讓地區緊張局勢降溫」。

針對以哈戰爭，日本外相上川陽子表示，Ｇ7呼籲雙方基於「人道主義」結束戰鬥，「立刻釋放人質」，以及「採取緊急行動應對加薩的人道危機」，並稱「兩國方案」是以色列與巴勒斯坦實現和平的唯一途徑。

至於俄羅斯入侵烏克蘭 ，上川表示「Ｇ7外長的立場不變，將團結嚴厲制裁俄羅斯，並對烏克蘭提供強力支援」。

日本首相岸田文雄會後與烏克蘭總統澤倫斯基通話，除轉達G7堅定制裁俄羅斯之策略，日本將持續提供能源相關援助，並稱從未動搖與烏克蘭同在的立場。兩人也同意出席明年2月「日本與烏克蘭經濟復興推進會議」。

布林肯在會議結束後發表聲明感謝日本在國際事務的努力，隨後前往南韓。北韓官媒針對美國高層接連訪韓強烈批評，稱美方有意將「戰爭烏雲」帶進朝鮮半島。