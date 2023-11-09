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以色列攻入加薩市核心 摧毀哈瑪斯逾100條地道

編譯中心╱綜合8日電
以色列軍方7日發布影片，在加薩地區遊樂園附近發現哈瑪斯的地道豎井。(路透)
以色列軍方7日發布影片，在加薩地區遊樂園附近發現哈瑪斯的地道豎井。(路透)

以色列國安消息人士透露，以色列國防軍準備進入下階段作戰目標，全力瓦解北加薩地道迷宮和殲滅哈瑪斯首腦，預計需要數月時間。美國國務卿布林肯今天呼籲，以色列與哈瑪斯的戰爭結束後，以國不應重新占領加薩走廊。

路透報導，隨著以色列坦克前進迦薩市中心，以色列軍隊正面對哈瑪斯戰士更頑強的抵抗，他們利用隧道網路進行伏擊，一名戰士從隧道一頭發射一枚砲彈，然後就消失了，不久出現在另一個隧道的入口，再度進行攻擊。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指出，7日以色列的戰鬥工兵部隊使用爆破裝置摧毀了超過100條的地下通道。

此外，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）6日同意針對加薩市和北加薩採取進一步軍事行動，不過國防軍拒絕回覆具體細節。對此，五名以色列國安消息人士透露，以色列下階段作戰目標正是定位和瓦解龐大的地道系統。

另外，以色列前情報官員梅拉米德（Avi Melamed）表示，先前國防軍研擬一套堅實計畫鎖定哈瑪斯的地道系統、火箭發射點和首腦與武裝分子等，「關鍵在於消滅哈瑪斯首腦，合理評估需要數月時間。」

了解以色列針對哈瑪斯的報復行動可以發現，以軍最初以北加薩為主要空襲目標，目的是盡可能摧毀地面軍事設施以利開展地面入侵。後續以軍正式展開地面行動，兵分多路將加薩全境一分為二，過程中極力蒐集有關地道系統的必要情報。

在地面行動中，以軍更出動機器人和嗅探犬負責定位和初探地道入口，以利特殊部隊未來攻入地下，同時派出推土機摧毀部分地道入口。

隨著以軍進入加薩心臟地帶，哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織兩名消息人士提到，雙方也展開激烈的城巷戰，尤其巴勒斯坦消息人士稱，武裝分子頻頻從豎井朝以軍發射火箭推進式手榴彈並迅速躲回地道，接著再從其他豎井發動襲擊。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）7日則表示，戰鬥工程部隊不斷使用爆炸裝置摧毀地道，目前已破壞超過100座豎井。

哈瑪斯自2007年控制加薩走廊便開始建造地道系統，長度綿延數百公里，最深達到80公尺。一名獲釋人質描述地道宛如「蜘蛛網」。

而以色列軍方也曾提到，北加薩絕大部分地道、指揮中心和火箭發射點都設置在學校、醫院和人道機構底下，包括當地最大的醫院西法醫院（Al-Shifa）。

而以色列原本正與哈瑪斯談判釋放50名人質，幾乎已達成協議，但在以色列在10月27日發動地面攻擊後，談判就中斷了。

中央社引述法新社報導，在日本舉行的七大工業國集團（G7）外長會議結束後，布林肯告訴媒體：「勿強迫巴勒斯坦人從加薩移居他鄉，現在和戰後都不要；勿把加薩當成恐怖主義或其他暴力攻擊的平台；衝突結束後（以色列）勿重新占領加薩。」另還提到「勿企圖封鎖或圍困加薩」，或「勿縮減加薩領土」。

以色列軍方對北迦薩的密集轟炸仍在進行，不斷催促北部居民向南遷移。圖為在加薩走廊中...
以色列軍方對北迦薩的密集轟炸仍在進行，不斷催促北部居民向南遷移。圖為在加薩走廊中部地區的巴勒斯坦人向南部遷移。(新華社)

以色列 加薩 哈瑪斯

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