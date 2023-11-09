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10月再創高溫 今年成為12.5萬年來最熱

編譯中心╱綜合8日電
歐洲氣候監控機構指出，10月是全球有紀錄以來最熱的月份，今年恐將成為12萬5000年來最熱的一年。(Getty Images)
歐洲氣候監控機構指出，10月是全球有紀錄以來最熱的月份，今年恐將成為12萬5000年來最熱的一年。(Getty Images)

歐洲氣候監控機構今天表示，上個月是全球有紀錄以來最熱的10月，並由於今年有多個月分出現異常高溫，今年「幾乎確定」將成為12萬5000年來最熱的一年。

路透報導，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」表示，上月氣溫以很大幅度打破2019年創下的10月氣溫紀錄。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說：「10月以攝氏0.4度之多打破紀錄，這是很大的差距。」她稱今年10月出現「非常極端」的異常氣溫。

這樣的高溫是因為人類活動持續排放溫室氣體，加上今年出現聖嬰氣候模式所致，導致東太平洋的海洋表面溫度上升。

今年10月，全球地表平均溫度比1850年至1900年高出攝氏1.7度。哥白尼氣候變化服務將1850年至1900年定義為前工業化時期。

哥白尼氣候變化服務在聲明中說，今年10月氣溫打破紀錄，代表2023年「幾乎確定」將成為有紀錄以來最熱的一年。前一個紀錄是2016年，另一個聖嬰年。

哥白尼氣候變化服務的數據可追溯至1940年。勃吉斯說：「當我們把我們的數據與政府間氣候變遷問題小組（IPCC）資料結合在一起時，我們可以說這是過去12萬5000年來最溫暖的一年。」

聯合國氣候科學主管單位IPCC最悠久的數據，包括來自冰核、樹木年輪與珊瑚沉積物等來源的讀數。

賓州大學氣候科學家曼恩（Michael Mann）說：「大多數的聖嬰年如今都在打破紀錄，因為聖嬰現象讓全球更加暖化，讓穩定上升的人為暖化進一步加劇。」

氣候變遷也助長日益嚴重的極端天氣，今年還包括造成數千人死亡的利比亞洪災、南美洲的嚴重熱浪與加拿大有紀錄以來最嚴重的野火季。

英國里茲大學氣候科學家福斯特（Piers Forster）說：「我們絕不能讓今年出現的毀滅性洪災、野火、風暴與熱浪成為新常態。透過在未來10年快速減少溫室氣體排放，我們可將暖化速度減半。」

暖化 氣候變遷 高溫

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