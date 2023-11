英國郵輪比斯開灣遇暴風雨 緊急大轉向造成近百人摔傷

英國每日郵報報導,旅遊郵輪 「探索精神號」( Spirit of Discovery)4日航行在比斯開灣(Bay of Biscay)附近海域遭遇暴風雨,郵輪啟動安全機制大轉向,造成近百人摔傷,驚險瞬間嚇壞乘客。

上月24日,郵輪公司Saga Cruise「探索精神號」從加納利群島(Canary Islands)出發,展開為期14天航程,船上共1,000名乘客。不過由於天氣狀況惡劣,船方決定提早返回英國。

不料4日,郵輪在惡名昭彰的比斯開灣碰上暴風雨,郵輪旋即啟動安全機制緊急往左轉向並停住,瞬間作用導致近百人摔傷,隨後郵輪原地停泊15個小時靜待暴風雨歇息。

傷者多半為輕傷,船方也緊急將餐廳一部分改作臨時救護中心;另外有5人在6日登陸普茲茅斯(Portsmouth)後前往就醫。

一對夫婦回憶船長廣播要所有人「保持在座位上或趴下」,所有人幾乎都快嚇死了,紛紛傳最後的訊息給至親。

另一名乘客接受英國廣播公司(BBC)訪問說,「風浪大到桌椅都被拋飛倒下,很多人被拋上拋下」,「船長的聲音透露出恐懼,船上工作人員也在哭。」

for a two-week cruise but on Saturday the decision was made to abandon the final few days and turn back to the UK to avoid the oncoming tempest.



But while sailing through the Bay of Biscay, the punishing winds and choppy waters caught up with them, and around 12:30pm. pic.twitter.com/uwoRhSjhS6