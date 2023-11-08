以色列拒全面停火 內唐亞胡：考慮戰術小停頓，利人道救援

抗議以哈戰爭奪去兒童生命，一群生活於黎巴嫩巴人難民營的巴勒斯坦兒童，7日帶著「受傷」娃娃、「停止殺戮小孩」標語、巴勒斯坦旗幟等，在首都貝魯特國際紅十字會外靜坐。(Getty Images)

以色列 總理內唐亞胡6日表示，以色列會考慮讓以哈戰事「戰術上小停頓」，以利救援進入加薩 走廊及人質撤離，但他仍不願配合要求全面停火的國際壓力，「我不認為將有總體性的停火」。此外，內唐亞胡並表示，等到以哈衝突結束後，將「無限期」監管加薩走廊的總體安全責任。

在哈瑪斯 突襲以色列屆滿一個月之際，內唐亞胡7日表示，以軍已包圍加薩首府加薩市，並在加薩市內作戰。以色列國防部長葛朗特則表示，以軍已進入「加薩市心臟地區」。內唐亞胡表示，在哈瑪斯釋放以色列人質前，不會有停火，也不會有燃料運入加薩走廊。他並再度呼籲巴勒斯坦平民為了自身安全遷往加薩南部。

路透報導，美國總統拜登6日和內唐亞胡通話，討論這類戰事暫停以及潛在的人質釋放。白宮表示，拜登重申對以色列的支持，同時強調以國務必保護平民。報導指出，美方立場和以色列相仿，擔心若全面停火，哈瑪斯將乘機重整旗鼓。

內唐亞胡並認為，等到當前衝突結束後，以色列將「無限期」監管加薩走廊的總體安全責任，「因為我們已經看到如果我們不負起安全責任，會發生什麼事」。

美國廣播公司（ABC）報導，內唐亞胡沒有透露，他認為哈瑪斯垮台後誰應該管理加薩。當被問及具體問題時，內唐亞胡僅回答說，他認為以色列將無限期地對加薩「承擔全面安全責任」。

他說，「我們已經看到，當我們沒有這種安全責任時，我們面臨的就是哈瑪斯恐怖活動爆發」。目前尚不清楚誰將接替哈瑪斯管理加薩，不過內唐亞胡的言論，表明以色列自認將在控制加薩問題發揮重要作用。

美國總統拜登警告，以色列若重新占領2005年撤出的加薩，將是「大錯」，美國官員表示，以色列非常明確表示不想這樣做。自2007年以來，哈瑪斯一直控制加薩。內唐亞胡沒有詳細說明加薩的「整體安全責任」意味什麼，但他表示，「那些不想繼續走哈瑪斯路線的人」應該掌控加薩。以色列官員公開表示，現在討論加薩治理還為時過早，他們的重點是當前軍事目標。