K-POP魅力難擋 迷倒千里之外古巴小粉絲

圖為南韓女子團體BLACKPINK。（美聯社）

在騷莎（Salsa）故鄉古巴 ，年輕人跟全球多數人無異，被來自千里之外、俗稱K-POP的韓國流行音樂給迷倒。

法新社報導，17歲的迷弟賈柏耶樂（Mikel Caballero）承認自己是K-POP愛好者，表示「我可以解放自己」，他每週還花好幾個小時練習，讓自己完美抓住韓國偶像團體防彈少年團（BTS ）和BLACKPINK 精心編排的舞步。

事實上，古巴自5年前有了行動網路管道之後，國內生活各個層面雖仍由單一政黨牢牢把持著，但很多方面已有所不同。

現在古巴有叫車和送餐的應用程式（App），有社群媒體，也可以上YouTube等部分娛樂網站。

部分古巴人甚至過萬聖節這個最典型的美國節日之一，即便美國對位在加勒比海的古巴實施了長達60多年的制裁。

賈柏耶樂的朋友楚希尤（Samyla Trujillo）雖然才14歲，但也迷了K-POP約4年的時間。

她跟偶像一樣染著一頭鮮紅色頭髮。她告訴法新社：「我看到BTS的時候，我告訴自己『我跳舞要跳地跟他們一樣』。…然後當我發現BLACKPINK，我心想，『她們是女孩子耶，我要跟她們一樣！』」

楚希尤小時候曾是傳統加勒比海舞蹈團的一員，她現在希望成為古巴第一位土生土長的K-POP偶像。

楚希尤和賈柏耶樂的夢想，都是有朝一日能去首爾一趟。賈柏耶樂瞪著一雙閃亮的大眼說：「那裡的一切我都喜歡。」

古巴與共產北韓有邦交關係，但與民主南韓沒有官方外交關係。