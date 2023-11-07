我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋪陳拜習會氛圍 美中外交官員在華府舉行軍控對話

白宮向內唐亞胡示警 反對以色列戰後重新佔領加薩

K-POP魅力難擋 迷倒千里之外古巴小粉絲

中央社／哈瓦那6日綜合外電報導
圖為南韓女子團體BLACKPINK。（美聯社）
圖為南韓女子團體BLACKPINK。（美聯社）

在騷莎（Salsa）故鄉古巴，年輕人跟全球多數人無異，被來自千里之外、俗稱K-POP的韓國流行音樂給迷倒。

法新社報導，17歲的迷弟賈柏耶樂（Mikel Caballero）承認自己是K-POP愛好者，表示「我可以解放自己」，他每週還花好幾個小時練習，讓自己完美抓住韓國偶像團體防彈少年團（BTS）和BLACKPINK精心編排的舞步。

事實上，古巴自5年前有了行動網路管道之後，國內生活各個層面雖仍由單一政黨牢牢把持著，但很多方面已有所不同。

現在古巴有叫車和送餐的應用程式（App），有社群媒體，也可以上YouTube等部分娛樂網站。

部分古巴人甚至過萬聖節這個最典型的美國節日之一，即便美國對位在加勒比海的古巴實施了長達60多年的制裁。

賈柏耶樂的朋友楚希尤（Samyla Trujillo）雖然才14歲，但也迷了K-POP約4年的時間。

她跟偶像一樣染著一頭鮮紅色頭髮。她告訴法新社：「我看到BTS的時候，我告訴自己『我跳舞要跳地跟他們一樣』。…然後當我發現BLACKPINK，我心想，『她們是女孩子耶，我要跟她們一樣！』」

楚希尤小時候曾是傳統加勒比海舞蹈團的一員，她現在希望成為古巴第一位土生土長的K-POP偶像。

楚希尤和賈柏耶樂的夢想，都是有朝一日能去首爾一趟。賈柏耶樂瞪著一雙閃亮的大眼說：「那裡的一切我都喜歡。」

古巴與共產北韓有邦交關係，但與民主南韓沒有官方外交關係。

古巴 BLACKPINK BTS

上一則

白宮向內唐亞胡示警 反對以色列戰後重新佔領加薩

下一則

柬埔寨逮捕3名涉嫌販毒台灣男子 繳獲超過2公斤K他命

延伸閱讀

大導演昆汀塔倫提諾的偶像 為吳宇森怒嗆好萊塢大老闆

大導演昆汀塔倫提諾的偶像 為吳宇森怒嗆好萊塢大老闆
澳洲總理艾班尼斯 剛抵達上海就與中國總理李強見面

澳洲總理艾班尼斯 剛抵達上海就與中國總理李強見面
7歲女兒對F4無感 周渝民嘆「她更愛BLACKPINK」

7歲女兒對F4無感 周渝民嘆「她更愛BLACKPINK」
日本票選人氣KPOP偶像 BP全員跌出前10

日本票選人氣KPOP偶像 BP全員跌出前10

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10
當地警方帶著警犬至派特森的住處調查案情。（美聯社）

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

2023-11-02 10:54

超人氣

更多 >
林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」
台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感

台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感
她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品