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稱願考慮讓以哈戰事「戰術小停頓」 內唐亞胡仍拒全面停火

編譯高詣軒／即時報導
以色列總理內唐亞胡。（歐新社）
以色列總理內唐亞胡。（歐新社）

路透報導，以色列總理內唐亞胡6日向美國廣播公司（ABC）表示，以色列會考慮讓以哈戰事「戰術上小停頓」，以利救援進入加薩走廊及人質撤離，但他仍不願配合要求全面停火的國際壓力，「我不認為將有總體性的停火」。

以軍已包圍加薩北部的加薩市，即巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯根據地。以軍表示已拿下一處武裝分子的設施，準備攻擊藏身於錯綜複雜地道網路的哈瑪斯戰士。加薩衛生官員表示，自從10月7日衝突爆發，以軍對加薩的襲擊已致逾萬名巴勒斯坦人喪命。

內唐亞胡表示：「就戰術小停頓來說，這裡停一小時、那裡一小時，我們之前已經有過了」。內唐亞胡認為，以色列可能會檢視狀況，促成人道物資可以進入加薩，並讓人質能夠離開。

美國總統拜登6日已和內唐亞胡通話，討論這類戰事暫停以及潛在的人質釋放。白宮表示，拜登重申對以色列的支持，同時強調以國務必保護平民。路透指出，美方立場和以色列相仿，擔心若全面停火，哈瑪斯將乘機重整旗鼓。

以色列表示人質若未獲釋就不會停火，哈瑪斯則說加薩若持續遭攻擊，就不會停止作戰或釋放人質，雙方僵持不下。

內唐亞胡並認為，等到當前衝突結束後，以色列將無限期承接加薩走廊的總體安全責任，「因為我們已經看到如果我們不負起安全責任，會發生什麼事」。

哈瑪斯突襲以色列導致約1,400人喪命，隨後以軍對哈瑪斯的回擊讓加薩陷入人道危機，過去一個月加薩已有上萬人喪命，其中孩童占了約4,100人。聯合國秘書長古特瑞斯6日警告加薩正成為「兒童墳場」，呼籲加薩緊急停火。

聯合國安理會6日舉行閉門會議，但先前安理會2周內4度無法就以哈戰爭達成決議。外交人員表示，關鍵障礙在於是要敦促停火、停止敵對行動還是人道暫停交戰以讓救援進入加薩。

7大工業國集團（G7）外長會議7日起在東京舉行，日本外務大臣上川陽子表示，G7計畫呼籲暫停交戰並容許加薩接收人道救援。

加薩 以色列 哈瑪斯

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