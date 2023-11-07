我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

諾獎得主籲停火：以哈戰爭正餵養全球年輕一代的仇恨

編譯陳曉慈／即時報導
2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提。（美聯社）
2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提。（美聯社）

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的戰爭未見趨緩，2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）警告，以哈戰爭正在餵養中東地區甚至是全球年輕人的仇恨。

英國廣播公司（BBC）7日報導，長期致力於全球兒童權利議題的沙提雅提表示，以哈戰爭對年輕人的影響「非常、非常危險，可能種下叛亂、復仇或仇恨的種子」，並呼籲全世界立即採取強力舉措。

印度籍的沙提雅提說：「孩童從來不是挑起戰爭或武裝衝突的那一方，但卻被迫承受最多代價。該為這些罪行負責的人不是他們，他們卻得因此付出全部生命。」

BBC指出，至今已有超過100名諾貝爾得主發布聲明，呼籲保護以色列與加薩地區的孩童。沙提雅提在聲明中寫道：「巴勒斯坦孩童是我們的孩童。以色列孩童是我們的孩童。若我們繼續這麼做，就無法再自詡為文明人。」

另外，今年諾貝爾和平獎得主、仍在伊朗獄中服刑的人權鬥士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）也呼籲以哈止戰並立即停火。

伊朗國際電視台報導，穆哈瑪迪在社群平台instagram上發文寫道：「攻擊無辜人民；挾持人質；殺害婦女、孩童與平民；攻擊醫院；發射飛彈襲擊住宅區，舉世因此而震驚、驚恐與絕望」。

穆哈瑪迪強調，無辜平民的生命不該因那些求戰者而犧牲，並呼籲各方尊重人權，創造和平共存的可能。

諾貝爾 以色列 伊朗

上一則

韓男攻擊女店員 理由是認定短髮是「女性主義者」

下一則

中歐峰會12月登場 歐洲關注不公平貿易

延伸閱讀

諾貝爾和平獎得主獄中絕食 不滿伊朗女性戴頭巾才准住院

諾貝爾和平獎得主獄中絕食 不滿伊朗女性戴頭巾才准住院
「加薩已成兒童墳場」 聯合國祕書長、18機構促人道停火

「加薩已成兒童墳場」 聯合國祕書長、18機構促人道停火
人類史上首次太空戰 以軍在大氣層外擊落葉門叛軍飛彈

人類史上首次太空戰 以軍在大氣層外擊落葉門叛軍飛彈
美國再增軍援 計畫向以色列提供3.2億元精準炸彈

美國再增軍援 計畫向以色列提供3.2億元精準炸彈

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝