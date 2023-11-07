諾獎得主籲停火：以哈戰爭正餵養全球年輕一代的仇恨

2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提。（美聯社）

以色列 與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的戰爭未見趨緩，2014年諾貝爾 和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）警告，以哈戰爭正在餵養中東地區甚至是全球年輕人的仇恨。

英國廣播公司（BBC）7日報導，長期致力於全球兒童權利議題的沙提雅提表示，以哈戰爭對年輕人的影響「非常、非常危險，可能種下叛亂、復仇或仇恨的種子」，並呼籲全世界立即採取強力舉措。

印度籍的沙提雅提說：「孩童從來不是挑起戰爭或武裝衝突的那一方，但卻被迫承受最多代價。該為這些罪行負責的人不是他們，他們卻得因此付出全部生命。」

BBC指出，至今已有超過100名諾貝爾得主發布聲明，呼籲保護以色列與加薩地區的孩童。沙提雅提在聲明中寫道：「巴勒斯坦孩童是我們的孩童。以色列孩童是我們的孩童。若我們繼續這麼做，就無法再自詡為文明人。」

另外，今年諾貝爾和平獎得主、仍在伊朗 獄中服刑的人權鬥士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）也呼籲以哈止戰並立即停火。

伊朗國際電視台報導，穆哈瑪迪在社群平台instagram上發文寫道：「攻擊無辜人民；挾持人質；殺害婦女、孩童與平民；攻擊醫院；發射飛彈襲擊住宅區，舉世因此而震驚、驚恐與絕望」。

穆哈瑪迪強調，無辜平民的生命不該因那些求戰者而犧牲，並呼籲各方尊重人權，創造和平共存的可能。