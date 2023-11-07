南韓臭蟲肆虐 民眾怕外出 首爾、仁川忙撲殺

南韓首爾、仁川及大邱等多個城市近日發生臭蟲大肆傳播情況，地點包括考試院、酒店及戲院等，單在首爾市25個轄區，有7區報告出現臭蟲。即使是尚未被確認有臭蟲入侵的地區，也有很多居民致電政府部門查詢，擔心臭蟲可能已「蔓延到整個首爾」。

韓聯社5日引述市民說，搭乘公車時即使看到有空的座位都不敢使用，也不願意搭乘計程車。28歲的上班族李先生說，雖然有部電影想去看，但暫時決定不去了。這是因為他擔心如去電影院 ，可能會被臭蟲叮咬或把牠們帶回家。

據報導，大邱市啟明大學宿舍也有臭蟲現蹤，在設有宿舍的大學城內，大家都很擔心。20歲的高麗大學女生稱：「聽另一所大學的朋友說宿舍出現臭蟲，我很焦慮。儘管考試期間很忙，但我還是採取行動。」她把床單和毯子拆下來、洗乾淨，做深度清潔。

滅蟲公司表示，最近兩個月接獲有關臭蟲防治的查詢電話數量急增，以往平均每天接到兩、三次相關諮詢電話，但單在10月，公司已在首爾市區對80個地點進行防蟲殺蟲工作。

報導稱，首爾市人口達940萬，人口密度較高，首爾市政府不敢掉以輕心，計畫緊急撥款5億韓圜（約38.5萬美元）應對，處理弱勢社群居住的老舊單位或大樓的蟲患。首爾市也從10月31日起，對地方政府、木板村、古祠院等容易有臭蟲的住宿設施、澡堂、桑拿浴室等3175個地點進行檢查。

當局已派員對地鐵 、戲院等進行防蟲工作。以首爾地鐵為例，工作人員將定期以高溫 蒸氣清潔面料是布的座椅，並將分階段替換。