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日本首相岸田支持率 跌破30%「政治死線」

編譯中心／綜合6日電
日本首相岸田文雄。（美聯社）
日本首相岸田文雄。（美聯社）

據共同社在11月3日到5日進行的全日本電話民調顯示，日本岸田文雄內閣的支持率，降到28.3%，已經跌破了在日本社會中，一般俗稱「政治死線」的30%以下，也刷新岸田文雄內閣支持率最低紀錄；而不支持率，則上升到56.7%，衝破五成。

共同社報導，這是自民黨自2009年麻生太郎內閣末期以來，再次跌破30%的「政治死線」，更加凸顯岸田內閣面臨的嚴峻形勢。

分析指出，對於岸田內閣占比最多的批評，來自於「今後計畫要增加稅收」，高達40.4%。

日本內閣官房長官松野博一對於岸田內閣支持率跌破「政治死線」的情況表示，內閣將「真誠接受」民調所反映出的民意，並且融入到政府施政當中。

另外，問到自民黨內誰最適合擔任下一任總裁（黨主席），20.2%受訪者選擇石破茂居首、河野太郎以14.2%支持率次之、14.1%受訪者支持小泉進次郎、10%受訪者支持經濟安全保障擔當大臣高市早苗；岸田只獲5.7%的受訪者青睞，排名第五。

日本新聞網（JNN）近日也進行民調，岸田內閣支持率29.1%，較上次調查下滑10.5個百分點，創上任以來新低紀錄。而岸田內閣不支持率則較上次調查上升10.6個百分點，來到上任後新高的68.4%。

面對岸田政府日前提出的經濟對策方案，只有18%受訪者表示期待，高達72%受訪者「沒有期待」。

岸田在這次提出的經濟對策方案中，表明將針對所得稅及住民稅提供每人合計4萬日圓（約266.5美元）的定額減稅，但只有26%受訪者給予正面評價，64%受訪者未給予正面評價。

調查時提供自民黨8位人選，詢問受訪者認為哪一人最適合擔任下一任首相，結果前環境大臣小泉進次郎居首位、自民黨前幹事長石破茂次之、數位大臣河野太郎排名第三，岸田排名落在第五位。

日本 民調 岸田文雄

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