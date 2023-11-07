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哈瑪斯射16火箭轟以 歐盟：加薩援助仍太少

編譯中心／綜合6日電
以色列民眾就地躲避哈瑪斯火箭來襲。（美聯社）
以色列民眾就地躲避哈瑪斯火箭來襲。（美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅表示，今天從黎巴嫩向以色列北部發射16枚火箭，攻擊以色列沿海城市海法以南的地區。而歐盟正將提供加薩的人道援助增加2500萬歐元（約2679.6萬美元），並尋求建立更多物資運送路線。

中央社引述法新社報導，艾茲丁‧卡薩姆旅宣布，這波攻擊「是為了回應侵占者（以色列）的屠殺，以及他們對加薩走廊人民的侵略」。

同時，以色列軍方指出，以色列北部遭受來自黎巴嫩的砲擊，以國部隊則開火還擊。

哈瑪斯與黎巴嫩什葉派組織真主黨結盟，黎國南部也有許多哈瑪斯武裝分子。哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部以來，以黎兩國邊界就呈現高度緊張局勢，真主黨與以色列也經常交火。

根據統計，從10月7日以來，黎巴嫩方面至少有81人在以黎邊界衝突中喪命，其中包括59名真主黨武裝分子，以色列方面則有6名官兵及2位平民死亡。

另外，歐盟主席范德賴恩表示，「歐盟總共將花費1億歐元為加薩平民提供人道援助。」

范德賴恩還指出，透過埃及進入加薩的援助「仍然太少」，歐盟正在努力建立其他可能的遞送路線，包括從賽普勒斯透過海路運送物資。

堅定支持以色列的范德賴恩也提到，以色列在加薩進行軍事行動時，「竭力避免平民傷亡」至關重要。

范德賴恩強調，戰鬥若要停止，先決條件是「加薩不能成為恐怖分子的避風港」，哈瑪斯將不再能掌管加薩。她表示：「如何確保這點，有一些不同想法正在討論中，包括藉由一支聯合國授權的國際和平部隊。」

此外，法國內政部長達馬南5日表示，自哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列以來，法國境內已記錄到1000多起反猶太主義行為。

達馬南告訴法國第2電視台說，「反猶太主義行為爆增」，並說已有486人因此類犯行被捕，其中包括102名外國人。

法國的猶太人口估計超過50萬，是歐洲地區猶太人口最多的國家，在全世界僅次於以色列和美國。

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