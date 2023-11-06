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G7外長會議英日舉行2+2對話 深化印太區域安全合作

中央社／倫敦6日專電
英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。 （路透資料照片）
英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。 （路透資料照片）

七大工業國集團外長會議7日至8日在東京舉行，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）和國防大臣夏普斯（Grant Shapps）將與日方舉行2+2對話，以在今年簽署的兩項重要協議基礎上，深化雙邊及區域安全防衛合作。

今年1月，英國創歐洲首例，與日本簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA），允許雙方在對方領土部署武裝部隊，並一同規劃和執行規模較大、複雜度較高、更頻繁的聯合軍事演訓與部署行動。

5月，在七大工業國集團（G7）廣島峰會前夕，英日簽署「廣島協議」（Hiroshima Accord），全方位提升雙方在經濟、防衛、科技、能源等領域的戰略夥伴關係，包括深化半導體合作。此外，根據當時商定的「諮詢條款」（Consult Clause），英日承諾就重要的區域與全球安全議題相互諮商、一同研議應對措施。

英國外交部今天表示，柯維立7日抵東京，將在G7外長會議與各國討論中東情勢與俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的發展，特別著重預防中東局勢進一步升高、暴力衝突擴散，並維持各國對烏克蘭在軍事、外交、經濟等領域的支持。各國並將觸及經濟安全、全球貿易、氣候變遷等議題。

柯維立將與甫上任不久的日本外務大臣上川陽子會晤。同時，8月底就任的夏普斯也將首次以國防大臣身分訪日，與日本新任防衛大臣木原稔會談。上川陽子與木原稔都是在9月中旬上任。

4人接著將舉行2+2對話，聚焦深化雙邊安全防衛連結、協調援烏行動，以及英國對印太區域的「長期承諾」。

英國外交部預告，柯維立另將出席一場招待會，慶祝英國與日本擴大實施雙邊青年交流和度假打工計畫：自2024年初起，英、日將各自提高給對方的計畫參與名額，兩國提供的名額將分別多達6000個。與現有數據相較，計畫參與名額增加幅度將達500%。

英國政府將日本定位為印太區域最密切夥伴之一。在今年3月發布的施政方針「外交國防安全政策綜合檢討報告」2023年更新版（Integrated Review，IR23），英國政府將印太區域定調為英國對外政策的其中一個「永久基柱」。

日本 夏普 G7

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