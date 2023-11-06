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為明年奧運備戰 烏克蘭水上芭蕾選手不懼戰火 空襲警報聲中展開訓練

中央社／哈爾科夫6日綜合外電報導
烏克蘭水上芭蕾姐妹花瑪莉娜和弗拉迪斯拉瓦。（路透資料照）
烏克蘭水上芭蕾姐妹花瑪莉娜和弗拉迪斯拉瓦。（路透資料照）

在烏東城市哈爾科夫，水上芭蕾選手瑪莉娜（Maryna Aleksiiva）和弗拉迪斯拉瓦（Vladyslava Aleksiiva）在休假日放鬆之際，當地的空襲警報響徹雲霄。

法新社報導，這對雙胞胎姐妹是烏克蘭奧運代表隊的明星選手。儘管哈爾科夫（Kharkiv）位處前線且經常遭到俄軍砲擊，但烏國水上芭蕾代表隊已返回該市，為明年夏天的巴黎奧運展開密集訓練。

俄羅斯入侵烏國後，這個代表隊一度遷往義大利，之後移到基輔，如今重返烏國第二大城哈爾科夫，這座城市以聲譽卓著的大學和文化景觀聞名。

弗拉迪斯拉瓦說，「有時，在空襲警報期間，我們會有些擔心發生什麼事情」，相較於相對平靜的基輔，哈爾科夫更有「前線」的感覺。

兩姊妹的父母、親人與朋友都住在哈爾科夫，「去年冬天這裡頻繁遭到砲擊，不知道接下來還會發生什麼事，但現階段我們仍將留在哈爾科夫。」

上週日（她們每週唯一的休息日），這對22歲的姊妹與弗拉迪斯拉瓦的23歲丈夫一起在舍甫琴科公園（Shevchenko Park）的綠蔭下喝咖啡。

烏國水上芭蕾代表隊希望在不到9個月的時間裡取得奧運資格。

她們位於哈爾科夫的訓練池去年9月遭到俄羅斯飛彈攻擊，被炸毀的窗戶玻璃至今仍未更換。

瑪莉娜表示，她們「設法用膠合板將窗戶補上」，所幸泳池本身完好無損，「你想練習多久都可以」。

至於空襲警報，瑪莉娜說，她們早就習以為常，「每天大概都有5、6次，晚上也一樣」。有時在訓練期間，她們也會聽到爆炸聲，那時就「不得不穿著溼答答的泳衣跑到地下室避難」。

國際奧林匹克委員會（IOC）尚未就俄羅斯是否可以參加巴黎奧運做出最終裁決。

這對姊妹強調，她們不希望俄羅斯隊出現在會場。瑪莉娜說：「自戰爭爆發以來，我們都沒有見過俄羅斯國家隊，我們也不希望見到她們。」

弗拉迪斯拉瓦則說，為奪下奧運獎牌，「我們一定會非常努力。」

巴黎奧運 俄羅斯 芭蕾

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