紐時：以軍用2000磅炸彈襲人口稠密難民營 撞出兩個大坑

紐時和軍事專家分析衛星影像指出，以軍當時空襲賈巴利亞使用至少2枚重達2,000磅炸彈，造成2個寬約12公尺的撞擊坑。(美聯社)

紐約時報報導，加薩 當地時間10月31日，以色列 空襲北部人口稠密的賈巴利亞（Jabaliya）難民營，釀成至少27人喪生及數百人受傷。紐時和軍事專家分析衛星影像、照片和影片指出，以軍當時空襲使用至少2枚重達2000磅炸彈，造成2個寬約12公尺的撞擊坑。

對此以色列表示，該空襲是瞄準地下碉堡的哈瑪斯 指揮官、武裝分子和地道系統，同時拒絕回應當時使用的炸彈數量和武器種類。

以色列動用軍武庫中第2大武器並不罕見，這也是多數軍隊定期使用的最大體積炸彈，可用於瞄準地下基礎設施。然而，大型炸彈投放在比如賈巴利亞的人口稠密區有比例原則的問題，換句話說，以軍的目標未必能合理化空襲造成的平民傷亡和環境破壞。

軍事專家葛拉斯科（Marc Garlasco）表示，這些炸彈可能有幾毫秒的「引燃延遲時間」，也就是說，等到炸彈穿透地表或建築物後才拋射炸藥，使破壞力達到更深處。

不過，葛拉斯科提到，單從影像難以判斷炸彈是否加裝用於穿透強化軍事設備的掩體破壞者核彈頭。

此外，中央社引述法新社報導，以色列5日繼續發動力圖徹底擊垮哈瑪斯的戰爭，哈瑪斯表示，以色列4日轟炸加薩走廊中部馬加齊（Maghazi）難民營，造成45人死亡；目擊者通報有兒童死亡，房屋遭到摧毀。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）4日誓言，以軍將找到在加薩走廊的哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar），並且將他消滅。

以色列軍方發言人指稱，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）4日視察了加薩走廊境內的部隊，這是4周前爆發戰爭以來首次進行這類視察。