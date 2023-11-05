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備戰2024年地方選舉 土耳其主要在野黨換黨魁…49歲歐澤接任

中央社／安卡拉5日綜合外電報導
土耳其各黨派備戰2024年3月重要的地方選舉之際，主要在野黨「共和人民黨」（CHP）昨晚選出歐澤作為新任領袖，結束現任黨魁基里達歐魯長達13年的任期。圖為共和人民黨前主席基里達歐魯（右）和共和人民黨新任主席（左）。（Getty Images）
土耳其各黨派備戰2024年3月重要的地方選舉之際，主要在野黨「共和人民黨」（CHP）昨晚選出歐澤作為新任領袖，結束現任黨魁基里達歐魯長達13年的任期。圖為共和人民黨前主席基里達歐魯（右）和共和人民黨新任主席（左）。（Getty Images）

土耳其各黨派備戰2024年3月重要的地方選舉之際，主要在野黨「共和人民黨」（CHP）昨晚選出歐澤作為新任領袖，結束現任黨魁基里達歐魯長達13年的任期。

路透社報導，49歲的歐澤（Ozgur Ozel）2011年擔任國會議員至今，2015年起接任共和人民黨國會黨團副主席。

基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）與共和人民黨在今年5月的總統和國會大選，輸給現任總統艾爾段（Tayyip Erdogan）及其執政聯盟後，歐澤9月宣布角逐共和人民黨的黨魁。

法新社報導，戴著眼鏡、會說德語的歐澤宣傳自己能帶來「改變」，並獲得伊斯坦堡（Istanbul）市長伊瑪目歐盧（Ekrem Imamoglu）支持。

歐澤於昨天安卡拉（Ankara）的黨代表大會歷經兩輪激烈票選，最終以812票對536票，擊敗74歲的基里達歐魯。基里達歐魯5月敗選後仍拒辭黨魁，為此飽受批評。

現在共和人民黨將在歐澤的帶領下，迎戰明年3月31日地方選舉，希望能守住2019年拿下的首都安卡拉、最大城市伊斯坦堡和其他大城。

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