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俄國防部：新型潛艦試射可攜核彈頭洲際彈道飛彈

中央社／莫斯科5日綜合外電報導
俄羅斯國防部今天表示，已成功從新型核動力戰略飛彈巡洋潛艦「亞歷山大三世號」試射能攜帶核彈頭的「狼牙棒」海基洲際彈道飛彈。（路透）
俄羅斯國防部今天表示，已成功從新型核動力戰略飛彈巡洋潛艦「亞歷山大三世號」試射能攜帶核彈頭的「狼牙棒」海基洲際彈道飛彈。（路透）

俄羅斯國防部今天表示，已成功從新型核動力戰略飛彈巡洋潛艦「亞歷山大三世號」（Emperor Alexander Ⅲ）試射能攜帶核彈頭的「狼牙棒」（Bulava）海基洲際彈道飛彈

法新社報導，這次試射狼牙棒飛彈為一年多來首見。俄羅斯自從撤銷對「全面禁止核子試爆條約」（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）的批准後，便增加核武相關言論。

俄羅斯國防部表示，這艘潛艦在西北岸白海（White Sea）某處發射飛彈，並在指定時間擊中幾千公里外、位於遠東堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的目標區域。

路透社報導，俄羅斯國防部並未說明試射時間。

狼牙棒飛彈長12公尺，設計目標是作為俄羅斯核三位一體（nuclear triad，陸基、海基、空基核武投射）的骨幹，射程超過8000公里。

北風之神級（Borei-class）戰略飛彈巡洋潛艦亞歷山大三世號可配備16枚狼牙棒飛彈和現代魚雷武器。俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國總統蒲亭去年12月曾出席亞歷山大三世號下水儀式。

俄羅斯國防部在通訊應用程式（App）Telegram的聲明中說：「試射彈道飛彈為狀態測試的最終環節，之後會決定將此巡洋潛艦納入海軍轄下。」

俄羅斯 國防部 彈道飛彈

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