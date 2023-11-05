罕見公開展現不和…是否推動加薩全面停火 阿拉伯國家與美意見分歧
對以色列在加薩地區持續軍事攻勢以期擊潰巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，美國和阿拉伯盟國似乎立場分歧，因為儘管巴勒斯坦平民死亡人數攀升，美國和以色列仍抗拒立即停火壓力。
路透報導，阿拉伯國家的外交部長今天罕見公開展現雙方意見不和，在記者會上敦促美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說服以色列同意停火。
但布林肯駁斥這樣的想法，表示停火只會讓哈瑪斯（Hamas）受益，讓他們有機會重新集結並再次發動攻擊。
約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）與布林肯一同出席聯合記者會時說：「這場戰爭只會為巴勒斯坦和以色列人製造更多的痛苦，這會把我們再次推入仇恨和失去人性的深淵，所以這必須要停下來。」
阿拉伯世界的領導人似乎不願對加薩的未來做出通盤的評論，僅稱焦點應放在讓戰爭停止，並稱目前無法得知戰爭一旦停止，當地會變成什麼樣子。
埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在同一場記者會上說：「目前這麼做（談加薩的未來）還言之過早，你必須集中精力處理手頭上的問題。」他指的現有問題是對加薩的人道援助和停止敵對行動。
布林肯準備於5日再次展開中東之旅，這將是以色列與巴勒斯坦10月7日再度爆發衝突以來他的第2次中東行。以巴衝突已持續數十年，控制加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯當天越過邊境進入以色列攻擊，奪走1400條人命，並擄走240多人做為人質。
在那之後，以色列對加薩展開空襲、實施圍困，並發動地面攻擊，令全世界紛紛對當地的人道主義情況示警。加薩衛生官員今天表示，以軍攻擊已造成超過9488名巴勒斯坦人喪命。
平民死亡人數不斷攀升，國際社會要求停火的聲浪也愈來愈強，但美國和以色列至今都拒絕同意。而即便美國試圖說服以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的政府同意讓戰火局部停歇，但內唐亞胡3日會見布林肯時就回絕了這項提議。
上一則
FB留言