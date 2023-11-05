罕見公開展現不和…是否推動加薩全面停火 阿拉伯國家與美意見分歧

阿拉伯國家的外交部長今天罕見公開展現雙方意見不和，在記者會上敦促美國國務卿布林肯說服以色列同意停火。美國國務卿布林肯、埃及外交部長蘇克里和約旦外交部長沙法迪一同出席聯合記者會。（路透）

對以色列 在加薩 地區持續軍事攻勢以期擊潰巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，美國和阿拉伯盟國似乎立場分歧，因為儘管巴勒斯坦平民死亡人數攀升，美國和以色列仍抗拒立即停火壓力。

路透報導，阿拉伯國家的外交部長今天罕見公開展現雙方意見不和，在記者會上敦促美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）說服以色列同意停火。

但布林肯駁斥這樣的想法，表示停火只會讓哈瑪斯（Hamas）受益，讓他們有機會重新集結並再次發動攻擊。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）與布林肯一同出席聯合記者會時說：「這場戰爭只會為巴勒斯坦和以色列人製造更多的痛苦，這會把我們再次推入仇恨和失去人性的深淵，所以這必須要停下來。」

阿拉伯世界的領導人似乎不願對加薩的未來做出通盤的評論，僅稱焦點應放在讓戰爭停止，並稱目前無法得知戰爭一旦停止，當地會變成什麼樣子。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在同一場記者會上說：「目前這麼做（談加薩的未來）還言之過早，你必須集中精力處理手頭上的問題。」他指的現有問題是對加薩的人道援助和停止敵對行動。

布林肯準備於5日再次展開中東之旅，這將是以色列與巴勒斯坦10月7日再度爆發衝突以來他的第2次中東行。以巴衝突已持續數十年，控制加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯當天越過邊境進入以色列攻擊，奪走1400條人命，並擄走240多人做為人質。

在那之後，以色列對加薩展開空襲、實施圍困，並發動地面攻擊，令全世界紛紛對當地的人道主義情況示警。加薩衛生官員今天表示，以軍攻擊已造成超過9488名巴勒斯坦人喪命。

平民死亡人數不斷攀升，國際社會要求停火的聲浪也愈來愈強，但美國和以色列至今都拒絕同意。而即便美國試圖說服以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的政府同意讓戰火局部停歇，但內唐亞胡3日會見布林肯時就回絕了這項提議。