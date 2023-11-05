上任後首訪馬來西亞…日相岸田和大馬首相安華會談 同意共推海洋安保

日本首相岸田文雄今天中午與馬來西亞首相安華在吉隆坡附近的首相官邸舉行會談，考量到中國增強海上軍事活動，雙方同意推動雙邊外交、安全對話。（路透）

日本 首相岸田文雄今天中午與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡附近的首相官邸舉行會談，考量到中國增強海上軍事活動，雙方同意推動雙邊外交、安全對話。

綜合日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，這是岸田就任首相之後第一次出訪馬來西亞。

岸田在會後表示「將繼續發展兩國戰略夥伴關係，並將密切合作以維護地區及國際社會的和平穩定」。

安華則表示，「在防衛產業、海洋領域的新合作抱持著興趣」。

雙方於這場會談中確認朝適用「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）加速協商。日本政府今年4月創設OSA新框架，以提供協助和防衛裝備等給理念相同的國家。

經濟領域方面，兩國將針對脫碳、通信、經濟安保展開合作，以及確認液化天然氣（LNG）的穩定供應。

另外，岸田與安華也針對東海、南海情勢以及俄烏戰爭等地區情勢交換意見。岸田表明相當擔憂透過武力片面改變現狀的企圖，雙方確認將對此密切合作因應。

關於以色列及巴勒斯坦 的局勢，岸田呼籲應防止衝突波及周邊國家、盡早平息事態以及改善加薩 走廊（Gaz Strip）的人道狀況。

安華則表明支持巴勒斯坦的立場，並稱立場雖然與日本不同，但是讚揚日本政府對加薩走廊的人道支援。

日本東協特別領袖會議12月16日至18日將在東京召開。岸田今天表示，安華屆時將訪問東京。

岸田在領袖會談以及會後記者會結束後，今天下午搭機返回日本。