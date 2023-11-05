上任後首訪馬來西亞…日相岸田和大馬首相安華會談 同意共推海洋安保
日本首相岸田文雄今天中午與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡附近的首相官邸舉行會談，考量到中國增強海上軍事活動，雙方同意推動雙邊外交、安全對話。
綜合日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，這是岸田就任首相之後第一次出訪馬來西亞。
岸田在會後表示「將繼續發展兩國戰略夥伴關係，並將密切合作以維護地區及國際社會的和平穩定」。
安華則表示，「在防衛產業、海洋領域的新合作抱持著興趣」。
雙方於這場會談中確認朝適用「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）加速協商。日本政府今年4月創設OSA新框架，以提供協助和防衛裝備等給理念相同的國家。
經濟領域方面，兩國將針對脫碳、通信、經濟安保展開合作，以及確認液化天然氣（LNG）的穩定供應。
另外，岸田與安華也針對東海、南海情勢以及俄烏戰爭等地區情勢交換意見。岸田表明相當擔憂透過武力片面改變現狀的企圖，雙方確認將對此密切合作因應。
關於以色列及巴勒斯坦的局勢，岸田呼籲應防止衝突波及周邊國家、盡早平息事態以及改善加薩走廊（Gaz Strip）的人道狀況。
安華則表明支持巴勒斯坦的立場，並稱立場雖然與日本不同，但是讚揚日本政府對加薩走廊的人道支援。
日本東協特別領袖會議12月16日至18日將在東京召開。岸田今天表示，安華屆時將訪問東京。
岸田在領袖會談以及會後記者會結束後，今天下午搭機返回日本。
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