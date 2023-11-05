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歐美各大城舉行挺巴勒斯坦抗議 耶路撒冷示威喊內唐亞胡下台

編譯高詣軒／即時報導
以色列示威者4日在耶路撒冷舉行反政府抗議，呼喊反對總理內唐亞胡的口號。（Getty Images）
以色列示威者4日在耶路撒冷舉行反政府抗議，呼喊反對總理內唐亞胡的口號。（Getty Images）

衛報援引路透報導，以色列軍方加緊襲擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的根據地加薩，華府、倫敦、巴黎、安卡拉、伊斯坦堡、雪梨等大城，4日皆湧現支持巴勒斯坦人的民眾抗議，呼籲加薩走廊停火及譴責以色列。

美國華府有數千人上街遊行，揮舞巴勒斯坦旗幟，部分民眾呼喊口號指責總統拜登涉入一場「種族滅絕」。路透報導，民眾在白宮附近的「自由廣場」集結抗議，有示威者舉起大型海報，上頭列出許多死於以軍報復襲擊的巴勒斯坦人名字。

在倫敦，從電視畫面可看到大批支持巴勒斯坦人的群眾舉行靜坐抗議，阻擋局部市中心交通，之後遊行至市中心的特拉法加廣場；警方稱已逮捕29人。

在巴黎市中心，亦有上千人遊行呼籲停火，現場標語包括「停止暴力循環」和「不行動、不出聲，就是成為共犯」等。此為10月7日哈瑪斯襲擊以來，巴黎首波經合法批准的大型支持巴勒斯坦集會之一。

在柏林，亦有示威者揮舞巴勒斯坦旗幟要求停火，有民眾高舉著沾上假血液的手。在土耳其大城伊斯坦堡和首都安卡拉，時值美國國務卿布林肯到訪土國前夕，也有數百名抗議者聚集。澳洲雪梨也有示威者集結於該市海德公園，部分民眾攜帶標語和巴勒斯坦旗幟。

另據美聯社報導，4日晚間在耶路撒冷市中心，數千名以色列人在總理內唐亞胡的官邸外抗議並要求他下台。內唐亞胡迄今拒絕為上月的哈瑪斯突襲負責；約1,400名以色列民眾在攻擊中喪命，另約240人被綁為人質。

耶路撒冷抗議民眾為衝突死者和人質默哀，要求內唐亞胡下台及釋放人質。人質家屬也在以國大城特拉維夫籌組示威，要求立即釋放人質，數千名民眾到場參與。

內唐亞胡表示，對於民眾的質疑，他和政府官員將提供若干答案，但時機會是戰爭結束後。以色列數周以來空襲加薩並發動地面作戰，巴勒斯坦衛生官員表示已有9,000多人喪生。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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