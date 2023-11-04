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日相岸田文雄菲律賓國會演說允助強化防禦 供菲海岸監視雷達

中央社／馬尼拉4日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（美聯社）
日本首相岸田文雄。（美聯社）

日本首相岸田文雄今天在菲律賓國會發表演說時表示，日本、菲律賓和美國正相互合作保護南海自由。他並承諾協助增強菲律賓的安全防衛能力。

路透報導，岸田在菲律賓首都馬尼拉說：「保護南海自由的三方合作正在進行中。」

鑑於中國在區域變得日益獨斷，岸田與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）昨天同意，兩國啟動磋商強化雙邊軍事合作的相互准入協定（Reciprocal Access Agreement，RAA）。

菲律賓和日本都是美國在亞洲最緊密的盟邦。兩國對於他們眼中中國船隻在已有數十年歷史的南海主權爭端中採取的挑釁行為，皆已採取強硬立場對抗。

菲律賓10月指控中國海警船碰撞供應仁愛暗沙駐軍的菲國補給船，兩國再度因為南海衝突關係緊張。

岸田今天還表示：「日本將繼續為強化菲律賓的安全能力做出貢獻，以此為區域的和平與穩定盡一份力。」

日本3月以觀察員身分參與美國與菲律賓的「堅盾」（Salaknib）聯合軍事演習，6月日本海上保安廳更首度與菲律賓海岸防衛隊進行聯合演訓。

岸田說：「透過這些努力，讓我們來保護海上秩序。這份秩序是由法律與規則來管理，而非由武力。」

岸田並宣布，日本同意提供菲律賓海岸監視雷達。這是日本4月創設「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance，OSA）新框架後，在世界的首項合作計畫。這份新框架的目的，是提供協助和防衛裝備等給理念相同的國家，以增強其嚇阻能力。

日本共同社今天引述一名身分未曝光的日本高階官員報導，日方提供的監視雷達將部署在菲律賓5個不同海岸地區，並且會是固定模式，供菲國海軍進行海岸監視。報導未對雷達放置地點提供進一步詳細資訊。

岸田今天在離開馬尼拉前往馬來西亞訪問前，還拜訪了菲律賓海岸防衛隊。

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