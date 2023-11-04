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用AI製作岸田文雄假影片 日本男子玩過頭急刪片道歉：請不要告我

中央社／東京4日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（美聯社）
日本首相岸田文雄。（美聯社）

日本一名25歲男子利用生成式AI製作首相岸田文雄的假影片，並放上社群平台X（即之前的推特Twitter）廣為流傳，在日本電視台揚言採取相應措施後，男子今天發文致歉。

日本讀賣新聞報導，這一段假影片內容是拿首相岸田文雄的聲音與外貌製成低俗發言，影片右上角甚至還使用日本電視台（Nippon TV）的新聞節目標誌等。

國外已有濫用政治人物假影片進行輿論操作案例，日本未來也勢必將面臨應對相關現象的呼聲。

這段在日本社群平台上廣為流傳的假影片中，可看到岸田穿著西裝在畫面正中央向觀眾講話，影片右上角打上日本電視台節目標誌，下方則有「突發新聞」的英文字樣，研判是拿岸田線上記者會的片段加工。

讀賣新聞記者採訪後得知，這名25歲的大阪府男子坦承利用生成式AI等工具製作出假影片並放上網，表示是出於「好玩」。

日本電視台對此回應「絕不容許（相關素材）被濫用，將視情況採取必要因應作為」。

這則假影片11月2日被放上社群平台X，11月3日時已有超過232萬次觀看。

中日體育報導，日本電視台11月3日晚間聲明指出「完全無法容許影像及節目標誌遭假影片濫用」。

假影片作者今天在社媒X上登文道歉，稱自己會全數刪除AI假影片，「請不要（對我提出）訴訟等」，並表示自己並無妨害日本電視台業務的意圖，也無意人身攻擊。

不少日本網友表示「沒向岸田首相道歉？」、「以為刪影片再道歉就能卸責」、「不論在法律上或道義上都要嚴肅負起責任」。

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