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加薩成「死亡與毀滅之地」…民眾一天靠2張麵餅充飢 缺水問題更迫切

中央社／紐約聯合國總部3日綜合外電報導
負責加薩巴勒斯坦難民救濟事務的聯合國官員表示，缺水是目前的一大難題。圖為一名巴勒斯坦人準備煮飯。（路透）
負責加薩巴勒斯坦難民救濟事務的聯合國官員表示，缺水是目前的一大難題。圖為一名巴勒斯坦人準備煮飯。（路透）

負責加薩巴勒斯坦難民救濟事務的聯合國官員今天說，一般加薩人一天只有兩張麵餅可充飢，原料來自聯合國放在這個地區的庫存麵粉，但目前街頭最常聽到的需求是水。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）加薩（Gaza）事務主任懷特（Thomas White）說，他「數週來遍訪加薩」，當地已成「死亡與毀滅之地」，如今任何地方都不安全，人民擔心性命受到威脅，擔心未來，也擔心養不活家人。

懷特在加薩透過視訊簡報告訴聯合國193個成員國的外交人員，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署正支援加薩各地共89家烘焙坊，希望為170萬人提供麵餅。

但他說：「現在大家需要的不只是麵餅，還需要水。」

聯合國中東地區副協調員哈斯汀（Lynn Hastings）兼任巴勒斯坦自治區人道事務協調員，她說，以色列的3條供水管線中，只有一條在運作。「許多人靠著半鹹水或含鹽地下水過活，如果有的話。」

聯合國負責人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在簡報中說，以色列、埃及、美國和聯合國正為了把燃料運進加薩而密集談判。

他說，燃料對於機構、醫院、輸水、輸電的運作不可或缺，「我們必須讓這些供給確實、反覆且可靠地進入加薩」。

哈斯汀提到，維持醫院、鹹水淡化廠、食品廠和其他關鍵服務運作所需的後援發電機「隨著燃料用罄，正一個接一個逐漸停擺」。

懷特也指出其他問題，例如汙水未經處理就被排入海洋，聯繫市政員工也沒用，「現實是燃料一用完，汙水就會流到街上」。

懷特表示，此外，在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭於今年10月7日爆發之前，加薩的烹飪用天然氣是透過私人企業從埃及輸入，如今也逐漸短缺。他說，像巴勒斯坦難民救濟工作署這樣的援助組織，都無法介入並再造私人企業輸送天然氣的網絡。

他還說，救濟工作署的149處設施庇護了近60萬人，其中許多是學校，但署內已與加薩北部多處設施失去聯繫。以色列自10月7日遇襲以來就連續空襲加薩北部，並展開地面攻擊。

懷特指出，這些學校平均庇護約4000名無家可歸的加薩人，但沒有資源去維護恰當的衛生條件，「狀況令人絕望」，女人和小孩睡在教室裡，男人則在戶外露宿。

懷特說，聯合國無法為這些人提供安全庇護，救濟工作署已有超過50處設施被這場衝突波及，包括5次直接襲擊。他說：「最近的統計，有38人在我們的庇護所內喪命。我擔心，現在北部還在交戰，死亡人數會大幅增加。」

葛瑞菲斯說，自10月7日以來，有72名巴勒斯坦難民救濟工作署人員殉職，「我想這是聯合國工作人員在衝突中喪命人數最多的一次」。

加薩 聯合國 巴勒斯坦

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